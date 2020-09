Einreise: Finnland schafft Quarantäne für Deutsche ab

München, 11.09.2020 | 09:26 | soe

Finnland lockert die Einreisebestimmungen für deutsche und schwedische Staatsbürger. Nach einem Bericht des Touristikportals FVW soll am 19. September die Quarantänepflicht bei der Einreise entfallen, touristische Aufenthalte werden wieder gestattet. Hintergrund ist die Anhebung des Schwellenwertes, den Finnland für die Einstufung der Corona-Risikoländer zugrunde legt.



Ab dem 19. September dürfen Deutsche wieder ohne Quarantäne nach Finnland einreisen.

Wie die finnische Innenministerin Maria Ohisalo am 10. September ankündigte, soll die Grenze der Infektionen von derzeit acht auf 25 je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen heraufgesetzt werden. Dadurch fallen sowohl Deutschland als auch Schweden nicht mehr unter die von Finnland als nicht sicher eingestuften Staaten. Das skandinavische Land hatte die Einreise für Deutsche am 24. August beschränkt und ihnen nicht notwendige, touristische Aufenthalte in Finnland untersagt.Auch im Baltikum gibt es neue Quarantäneregelungen. Litauen plant, als eines der ersten Länder die Empfehlung der EU-Gesundheitsminister umzusetzen und die Isolationszeit für Heimkehrer aus Risikogebieten von 14 auf zehn Tage zu verkürzen. Eine entsprechende neue Richtlinie sei zum 15. September geplant, muss aber noch endgültig von der litauischen Regierung gebilligt werden.An der Grenze zwischen Europa und Asien werden die Einreiseregelungen hingegen strenger: Georgien verlangt ab dem 15. September von deutschen Staatsbürgern beim Grenzübertritt einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.