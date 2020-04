Griechenland: Akropolis in Athen wird barrierefrei

München, 30.04.2020 | 11:21 | lvo

Während keine Touristen mehr in Griechenland unterwegs sind, wird an der berühmten Akropolis in Athen eine umfangreiche Schönheitskur durchgeführt. So soll das Bauwerk unter anderem bis Ende Juli barrierefrei erreichbar sein. Das Magazin Greek Reporter berichtet zudem von weiteren Sanierungsarbeiten.



Die Akropolis wird barrierefrei.



Nachdem es im vergangenen Jahr mehrfach zu Blitzeinschlägen kam, wird dem Bericht zufolge auch das Stromnetz auf der Anlage dementsprechend angepasst. Obendrein soll das Ticketsystem für den Erwerb von Besuchertickets effizienter gestaltet und die Souvenirshops mit neuen Stücken ausgestattet werden. Seit dem 13. März ist die Akropolis – wie auch alle anderen griechischen Sehenswürdigkeiten – wegen des Lockdowns in der Corona-Krise für Besucher geschlossen. An der Akropolis werden demnach mehrere Maßnahmen durchgeführt, um die Sehenswürdigkeit komfortabler erreichbar zu machen. So kommt es zur Installation von Besucheraufzügen sowie neuen Beleuchtungsanlagen für den Hügel. Zusätzlich sollen nicht mehr notwendige Teile des Gerüsts, das den Parthenon-Tempel umschließt, entfernt werden. Neben den Lifts sollen Rampen und Fahrwege die Akropolis auch für Rollstuhlfahrer einfacher zugänglich machen.Nachdem es im vergangenen Jahr mehrfach zu Blitzeinschlägen kam, wird dem Bericht zufolge auch das Stromnetz auf der Anlage dementsprechend angepasst. Obendrein soll das Ticketsystem für den Erwerb von Besuchertickets effizienter gestaltet und die Souvenirshops mit neuen Stücken ausgestattet werden. Seit dem 13. März ist die Akropolis – wie auch alle anderen griechischen Sehenswürdigkeiten – wegen des Lockdowns in der Corona-Krise für Besucher geschlossen.

