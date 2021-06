Kanaren: Nachtclubs öffnen auf Inseln der Warnstufe Grün

München, 11.06.2021 | 09:35 | rpr

Auf den Kanarischen Inseln wird das Nachtleben wieder hochgefahren. Wie es in einem Beschluss der kanarischen Regionalregierung vom 10. Juni heißt, dürfen Nachtclubs und Bars unter Auflagen auf den Inseln der niedrigsten Warnstufe Grün wieder öffnen. Aktuell zählen Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro dazu, Teneriffa und Lanzarote müssen sich weiterhin gedulden.



Auf den Kanarischen Inseln der Warnstufe Grün dürfen Nachtclubs wieder öffnen.

Ab sofort dürfen Diskotheken, Bars wie auch gastronomische Hotelbetriebe bis 2 Uhr nachts Gäste empfangen. Diese Lockerung bezieht sich sowohl auf Innen- als auch Außenbereiche dieser Einrichtungen. Dennoch sind weiterhin strenge Auflagen einzuhalten, unter anderem gilt weiterhin ein Tanzverbot, auch Live-Auftritte und Karaoke-Veranstaltungen sind vorerst nicht gestattet. Darüber hinaus gelten spezifische Kapazitätsbeschränkungen wie auch Hygiene- und Abstandsregeln. Neben einer Öffnung von Nachtclubs sind auch Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen im Freien mit weniger als 750 Teilnehmern ohne vorheriger Genehmigung des kanarischen Gesundheitsamtes wieder erlaubt.Gäste von Diskotheken und Bars müssen sich vorab registrieren, um bis zu 30 Tage nach Besuch der Einrichtung eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Darüber hinaus besteht eine Maskenpflicht, der Mund-Nase-Schutz darf nur zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden. Auch die Betreiber sind an festgelegte Auflagen gebunden. Demzufolge dürfen Speisen und Getränke nur am Tisch serviert werden. Der Mindestabstand zwischen den Tischen muss dabei mindestens zwei Meter betragen und ist an eine maximale Belegung gebunden. Demnach sind in Außenbereichen höchstens zehn, in Innenbereichen maximal vier Personen pro Tisch gestattet. In Innenräumen muss zudem ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet werden.Die Corona-Warnstufen auf den Kanarischen Inseln bleiben auch in dieser Woche unverändert. Aktuell werden von insgesamt vier Alarmstufen nur die beiden niedrigsten der Farben Gelb und Grün bedient. Demzufolge fallen derzeit Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro in die niedrigste Warnstufe Grün. Nur die beiden Inseln Teneriffa und Lanzarote befinden sich in der Kategorie Gelb. Hier gilt unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetags, die Gastronomie ist nur bis 0 Uhr geöffnet.