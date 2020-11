Thailand: Corona-Teststationen am Flughafen Phuket

München, 27.11.2020 | 09:39 | lvo

Der Flughafen von Phuket ist auf ankommende Touristen vorbereit: mit drei mobilen Corona-Teststationen. Die Installation der Stationen wurde in Vorbereitung auf die Ankunft derer durchgeführt, die mit einem Special Tourist Visa (STV) in Thailand einreisen. Dies berichtet das Newsportal Der Farang.



Pick-Up-Trucks wurden umgebaut und mit Labor-Equipment ausgestattet, sodass sich Einreisende direkt nach Ankunft am Flughafen auf COVID-19 testen lassen können. Zur Vermeidung des direkten Kontakts zwischen dem medizinischen Personal an der Teststation und den ankommenden Touristen, wurden die Trucks mit einer Handschuhkonstruktion am Laborfenster versehen. Die Kommunikation erfolgt über eine Gegensprechanlage. Das STV ist ein Langzeitvisum, welches es internationalen Touristen erlaubt, sich für drei Monate in Thailand aufzuhalten. Das Visum kann zudem zweimal verlängert werden. Zu Beginn ihres Aufenthalts müssen Reisende sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, welche in einem staatlich lizensierten Hotel erfolgt. Deutschland gehört aus thailändischer Sicht aktuell zu einem mittleren Risikogebiet, was die Beantragung des STV derzeit noch nicht möglich macht. Für deutsche Staatsbürger besteht seit 9. November jedoch die Möglichkeit auf ein Touristenvisum (TR), bei dem ebenfalls eine 14-tägige Isolation zu Beginn obligatorisch ist. Thailand gilt laut dem Robert Koch-Institut derzeit nicht als Risikogebiet.