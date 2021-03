Ägypten-Urlaub: Hygienekonzept für sicheres Reisen

München, 15.03.2021

Ägypten arbeitet an einem neuen Hygienezertifizierungs-Programm für touristische Einrichtungen. Künftig sollen Hotels, Museen und Restaurants nicht mehr öffnen dürfen, wenn sie die Vorschriften des Tourismusministeriums nicht erfüllen. Laut einem Artikel des Touristikportals Fvw/ TravelTalk will das Land am Nil auf diese Weise den Ägypten-Urlaub besonders sicher machen und hofft ab Herbst 2021 auf eine Rückkehr der deutschen Touristen.



Ägypten macht mit einem neuen Hygienezertifikat den Urlaub am Roten Meer sowie in den übrigen Regionen noch sicherer.



Eröffnung des Grand Egyptian Museum



Gegen Ende des Jahres 2021 ist in Ägypten die Eröffnung einer neuen Touristenattraktion geplant. Dann soll das Große Ägyptische Museum nahe der Totenstadt von Gizeh seine Pforten öffnen. Nach Planungen der Betreiber wird das Ausstellungsgelände mit 50 Hektar dann das größte archäologische Museum der Welt darstellen, gezeigt werden Artefakte aus altägyptischer Zeit. Unter anderem dürfen sich Besucher auf die Besichtigung der Grabbeigaben des berühmten Pharaos Tutanchamun freuen.



Tauchurlaub am Roten Meer



Die bei Bade- und Tauchurlaubern besonders beliebten Orte am Roten Meer bereiten sich bereits intensiv auf steigende Besucherzahlen vor. So wurden die Kapazitäten der medizinischen Versorgung verbessert, zudem gibt es neue Corona-Testzentren an den Flughäfen von Hurghada und Sharm el-Sheikh. Sie bieten ankommenden Touristen die Möglichkeit, ihrer Testpflicht bei Einreise nachzukommen, sowie PCR- und Antigentests für abfliegende Reisende. Als zusätzlicher Anreiz wurden die Visagebühren für Urlauber in den Regionen Assuan, Luxor, Rotes Meer und Südsinai bis zum 30. April ausgesetzt.



