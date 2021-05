Australien: Grenzen wohl erst Mitte 2022 wieder geöffnet

München, 07.05.2021 | 12:07 | soe

Australien hält seine Grenzen für ausländische Touristen möglicherweise noch für längere Zeit geschlossen. Wie der Tourismusminister des Landes, Dan Tehan, gegenüber dem Sender Sky News äußerte, hält er eine Öffnung erst ab Mitte des Jahres 2022 für realistisch. Zuvor seien jedoch bereits Reiseblasen mit einzelnen Ländern möglich, aktuell gibt es eine solche schon mit Neuseeland.



Wann genau eine komplette Öffnung der australischen Grenzen vorgenommen werden kann, ist laut Tourismusminister Tehan noch nicht klar abzusehen. Laut einem Artikel des Spiegel führt er den Vergleich mit dem Blick in eine Kristallkugel an. So ist die weltweite Entwicklung der Pandemie noch immer nicht vorhersehbar. Zwar geben die Impfkampagnen in vielen Ländern Anlass zur Hoffnung, neue Infektionswellen wie beispielsweise derzeit in Indien bilden jedoch einen Risikofaktor. Für Einreisen aus dem aktuell sehr stark betroffenen Land hatte Australien ein strenges Verbot erlassen, woraufhin mehrere Tausend Australier in Indien festsaßen.Bereits seit Pandemie-Beginn hatten sich Australiens Behörden den Ruf erworben, besonders strikt gegen eine Verbreitung des Coronavirus vorzugehen. Schon seit über einem Jahr dürfen nur wenige Einreisen aus dem Ausland auf den Kontinent stattfinden, selbst die Australier selbst haben nicht selten Probleme, in ihre Heimat zurückzukehren. Auf lokale Virusausbrüche wird bereits bei geringen Infektionszahlen mit harten Lockdown-Maßnahmen reagiert. Das strenge Vorgehen trägt jedoch Früchte: Schon seit Ende September 2020 gibt es nur noch sehr vereinzelt Corona-Neuinfektionen in Australien.Während die komplette Grenzöffnung noch weit weg zu liegen scheint, sind bilaterale Reiseblasen offenbar bereits früher eine Option. Zwischen Australien und Neuseeland trat zum 19. April ein solches Abkommen in Kraft, das ein quarantänefreies Reisen in beide Richtungen ermöglicht. Ab und zu wird diese Reiseblase jedoch kurzzeitig ausgesetzt, wenn es zu einem neuen Virusausbruch in einem der beteiligten Staaten kommt. Für welche anderen Staaten die Schaffung eines ähnlichen Abkommens vorgesehen ist, ist derzeit noch nicht konkret bekannt.