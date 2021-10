Australien: Öffnung für Touristen erst 2022

München, 08.10.2021 | 09:56 | cge

Für Australien-Liebhaber bleibt das Land in diesem Jahr noch unerreichbar. Internationale Touristen dürfen vor 2022 nicht nach Down Under einreisen. Vor einer touristischen Öffnung will Australien zunächst qualifizierte Zuwanderer und Studenten ins Land lassen.



Ende September hatte Tourismusminister Dan Tehan eine mögliche Öffnung Australiens bis Weihnachten in Aussicht gestellt. Diese Pläne wurden nun konkretisiert und sollen nicht für internationale Urlauber gelten. Australiens Premierminister Scott Morrison verkündete am Dienstag, dass ausländische Touristen vor 2022 nicht wieder einreisen dürfen. Priorität haben zunächst einmal qualifizierte Zuwanderer und internationale Studenten, die für Australien besonders wichtig sind. Für die Einreise müssen sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein.Ab November dürfen australische Staatsbürger erstmalig seit der Grenzschließung im März 2020 wieder internationale Reisen unternehmen, berichtet BBC. Alle Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Australien können dann wieder ins Ausland reisen, Einschränkungen hinsichtlich der Destinationen soll es hierbei nicht geben. Bei ihrer Rückkehr müssen vollständig geimpfte Reisende für sieben Tage in eine häusliche Quarantäne. Nicht geimpfte Personen müssen sich nach wie vor für 14 Tage in einem Hotel isolieren. Geknüpft ist die Öffnung der Grenzen an das Erreichen einer 80-Prozent-Impfquote. Wenn mehr als 80 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahre vollständig geimpft sind, werden internationale Reisen gestattet. Derzeit ist der Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney hinsichtlich der Impfquote führend. Es ist demnach zu erwarten, dass Sydneys Flughafen der erste sein wird, der sich für geimpfte Reisende wieder öffnet. Die australische Airline Qantas kündigte bereits zahlreiche internationale Flüge ab dem 14. November an. Wiederaufgenommen werden zunächst stark nachgefragte Flüge von Sydney nach London und Los Angeles.Australien verfolgte lange Zeit eine Null-COVID-Strategie. Mit dieser verzeichnete das Land bis zum Auftreten der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus große Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie. Seither kommt es jedoch in Down Under stetig zu neuen Rekordzahlen an Neuinfektionen. Mehrere Regionen befinden sich derzeit noch in einem Lockdown. Hierzu gehören unter anderem der Bundesstaat Victoria mit dem Großraum Melbourne sowie die Metropole Sydney.