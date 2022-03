Australien: Testpflicht für Geimpfte gestrichen

München, 28.03.2022 | 09:44 | twi

Für vollständig geimpfte Urlauberinnen und Urlauber, die Australien bereisen wollen, werden die Einreisebedingungen erleichtert. Ab dem 17. April muss bei der Einreise kein negativer Test auf das Coronavirus mehr vorgezeigt werden. Ungeimpfte Reisende müssen jedoch nach wie vor eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn sie Australien besuchen möchten.



Die Regelung wurde von Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt damit begründet, dass die erforderlichen Impfnachweise sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in bestimmten Bereichen ausreichen würden, um Ansteckungen zu vermeiden. Bis zum 16. April müssen Urlauberinnen und Urlauber, die nach Australien einreisen wollen, bei der Einreise noch einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder einen höchstens 24 Stunden alten Antigentest vorlegen. Die Maskenpflicht auf internationalen Flügen nach Australien sowie an australischen Flughäfen gilt jedoch auch über den 16. April hinaus. Zudem muss die Digital Passenger Declaration, ein Einreiseformular, ausgefüllt werden. Darin werden unter anderem Details zum Impfstatus angegeben. Für Ungeimpfte ändert sich hingegen nichts, sie müssen für die Einreise weiterhin eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Sollte diese gewährt werden, wird bei der Ankunft eine Hotelquarantäne behördlich angeordnet.Im Zuge der neuen Einreiseregelungen wurde zudem bekanntgegeben, dass ab dem 17. April auch internationale Kreuzfahrten wieder erlaubt seien. Kreuzfahrerinnen und Kreuzfahrer, die mit dem Schiff nach Australien kommen, müssen demnach mindestens doppelt gegen das Coronavirus geimpft sein. Darüber hinaus gilt an Bord von Kreuzfahrtschiffen in vielen Bereichen eine Maskenpflicht. Im Vorpandemiejahr 2019 kamen etwa 600.000 Passagierinnen und Passagiere im Rahmen von Kreuzfahrten in Australien an. Das Kreuzfahrtgeschäft stellt laut Australiens Innenministerin Karen Andrews einen wichtigen Wirtschaftszweig im Tourismus dar. Bereits im Februar hatte Australien die Einreise von vollständig geimpften Urlauberinnen und Urlaubern gestattet, mit Western Australia öffnete Anfang März auch der letzte australische Bundesstaat für internationale Reisende.Die einzelnen Bundesstaaten und -territorien haben die Möglichkeit, eigene Maßnahmen zum Schutz vor COVID-19 zu implementieren. Somit sollten bei Reisen zwischen den einzelnen Regionen immer die derzeit geltenden Regelungen beachtet werden. Auf der Website der australischen Regierung finden sich genaue Informationen zu den jeweiligen Gebieten. Von den etwa 25,8 Millionen Australierinnen und Australiern sind derzeit 82 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft, knapp die Hälfte hat zudem eine Auffrischungsdosis erhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am 28. März mit 1.484,4 angegeben. Bedingt durch die Pandemie musste der Tourismussektor in Australien schwere Einbußen hinnehmen. Im Januar 2022 waren die Besucherzahlen beispielweise um 97 Prozent niedriger als im selben Monat des Jahres 2019.