Australien verlängert Einreiseverbot auf unbestimmte Zeit

München, 12.01.2021 | 14:28 | soe

Australien erlaubt ausländischen Reisenden weiterhin keine Einreise. Die Regierung des Landes hat die strengen Einreisebestimmungen ein weiteres Mal verlängert und nun auf unbestimmte Zeit in Kraft gesetzt. Zudem wurden weitere Verschärfungen erlassen.



Australien hat das Einreiseverbot für Ausländer auf unbestimmte Zeit verlängert.

Am 9. Januar haben die australischen Behörden das umfassende Einreiseverbot erneuert. Ausgenommen sind nur australische Staatsbürger sowie Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis in Australien und deren enge Familienangehörige. Touristenvisa werden jedoch bis auf weiteres nicht ausgestellt. Einreisende, welche gemäß den Bestimmungen die australischen Grenzen passieren dürfen, müssen fortan noch mehr Bedingungen erfüllen. So sind alle einreisenden Personen verpflichtet, schon vor dem Abflug nach Australien einen negativen PCR-Test nachzuweisen. Er wird von allen Reisenden ab zwölf Jahren gefordert und darf höchstens 72 Stunden alt sein. In wenigen begründeten Ausnahmefällen soll auch ein Antigen-Schnelltest anerkannt werden.Im internationalen Vergleich ist Australien aktuell relativ gering von der Corona-Pandemie betroffen. Das niedrige Infektionsgeschehen schreiben die Behörden nicht zuletzt dem strengen Einreiseverbot und der damit verhinderten Einschleppung neuer Infektionsfälle zu. Es gibt Obergrenzen für internationale Ankünfte. Diese wurden im Zuge der jüngsten Verschärfung in den Bundesstaaten New South Wales, Westaustralien und Queensland nochmals um die Hälfte reduziert. Ankommende Reisende müssen sich, unabhängig von der neuen Testpflicht, auch weiterhin in eine 14-tägige Quarantäne begeben.Die australischen Behörden begründen die verschärften Maßnahmen vor allem mit der Sorge über die neue Coronavirus-Mutation. Aus diesem Grund gelten auch innerstaatlich wieder Reisebeschränkungen, beispielsweise nach Aufenthalten in Sydney und Brisbane, die als Hotspots gelten. Weitere Vorgaben hinsichtlich von Maskenpflicht und Mindestabstand treffen die einzelnen Bundesstaaten Australiens individuell.