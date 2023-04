Australien: Zyklon Ilsa trifft die Nordwestküste

12.04.2023

Der Zyklon Ilsa wird am 12. April 2023 auf Australien treffen. Am stärksten betroffen sind die nordwestlichen Küstengebiete Westaustraliens. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde erwartet. In der Kimberley-Region sind Evakuierungen von Gemeinden und Rinderfarmen im Gange. Die Westküste ist aber auch bei Camperinnen und Campern sehr beliebt. Sie sollten die Region ebenfalls verlassen, da Wohnwagen keinen ausreichenden Schutz bieten.



Der Tropensturm Ilsa nährt sich der Nordwestküste von Australien.



Reisende in der Region Kimberley



Camperinnen und Camper am Eighty Mile Beach sollten den Anweisungen der Behörden folgen und das Gebiet verlassen. Der Wind wird so stark, dass auch Wohnwagen abheben könnten. Ab Freitag könnte es außerdem zu Überschwemmungen entlang der Flüsse im Landesinneren kommen. Für das Einzugsgebiet des Flusses Degrey wird ein Anstieg von bis zu 200 Millimetern pro Tag erwartet.



Zyklon-Saison in Australien



Zwischen Port Hedland und Broome werden von Mittwoch bis Freitag, den 14. April, schwere Sturmböen und Regen erwartet. Danach zieht der Zyklon weiter nach Süden und später nach Südosten. Der Tropensturm Ilsa wird derzeit als Zyklon der Kategorie 2 eingestuft, soll aber nach Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes die Kategorie 4 von 5 erreichen. Damit wäre er der stärkste Sturm, der Australien seit vier Jahren getroffen hat.

