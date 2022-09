Bahamas schaffen Corona-Einreiseregeln ab

München, 28.09.2022 | 09:02 | soe

Die Bahamas haben zum 26. September die coronabedingten Einreiserichtlinien aufgehoben. Damit muss nun auch von Ungeimpften kein negativer Testnachweis mehr vorgelegt werden, lediglich bei Symptomen wird die Durchführung eines PCR-Tests verlangt. Darüber hinaus wird ab Oktober die Maskenpflicht im öffentlichen Raum deutlich gelockert.



Bislang durften nur Personen, die eine vollständige Corona-Impfung nachweisen konnten, ohne weitere Auflagen auf die Bahamas einreisen. Alle anderen Besucher und Besucherinnen hatten einen negativen PCR- oder Antigentest vorzuweisen, der maximal drei Tage vor dem Abflug vorgenommen worden sein durfte. Seit Beginn dieser Woche sind die Regularien deutlich gelockert: Unabhängig vom Impfstatus muss kein Testbescheid mehr vorgelegt werden, nur Personen mit COVID-19-Symptomen müssen sich nach der Ankunft einem PCR-Test unterziehen und im Fall eines positiven Ergebnisses isolieren. Ungeimpfte Touristen und Touristinnen sind zudem verpflichtet, an jedem Tag ihres Aufenthalts einen Fragebogen zu ihrem gesundheitlichen Befinden einzureichen.Ab dem 1. Oktober wird auch die Verpflichtung, in den meisten öffentlichen Innenräumen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, größtenteils abgeschafft. Vom kommenden Samstag an gilt die Maskenpflicht auf den Bahamas nur noch in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen sowie in Schulen. Das freiwillige Tragen der Maske an überfüllten Plätzen wird seitens der Behörden jedoch ausdrücklich unterstützt.Chester Cooper, Premierminister der Bahamas, unterstützte die neuen Protokolle. Er verwies zum einen auf die gesunkenen Corona-Infektionszahlen in dem Inselstaat – dieser verzeichnete zuletzt nur noch 115 aktive Fälle unter knapp 400.000 Einwohnern und Einwohnerinnen – zum anderen betonte er auch die weltweit positive Entwicklung. Viele Staaten hätten die Corona-Restriktionen bereits völlig abgeschafft und angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks im Tourismus müssten die Bahamas darauf achten, nicht ins Hintertreffen zu geraten. Vertreter der Reiseverkehrsbranche begrüßten die Lockerungsschritte ebenfalls und betrachten sie als positives Signal. Im aktuellen Jahr nähern sich die Besucherzahlen auf den Bahamas bereits wieder dem Vor-Pandemiejahr 2019 an und wachsen weiter; für 2023 wird sogar ein Übertreffen des diesjährigen Wertes vorhergesagt.