Bali: Einreise ohne Quarantäne früher als angekündigt

08.03.2022

Bali hat die Quarantänepflicht für Einreisende früher aufgehoben als ursprünglich angekündigt. Urlauber und Urlauberinnen können die Urlaubsinsel bereits ab sofort ohne Isolationszeit besuchen, eigentlich sollte dies erst ab dem 14. März möglich werden. Voraussetzung bleibt jedoch, dass die Reisenden eine vollständige Corona-Impfung nachweisen können.



Bali erlaubt die Einreise ohne Quarantäne nun bereits seit dem 7. März.

Nach Aussage der indonesischen Regierung treten die Lockerungen der Einreiseregeln eine Woche früher als geplant in Kraft. Am Montag verkündete Vize-Tourismusministerin Angela Tanoesoedibjo, dass Reisende aus 23 Ländern ab sofort ohne Quarantäne nach Bali kommen dürfen, neben Deutschland sind auch die Niederlande, Frankreich und Italien darunter. Touristen und Touristinnen müssen eine Hotelbuchung für die ersten vier Übernachtungen nachweisen und am Tag der Ankunft sowie am dritten Tag des Aufenthalts PCR-Tests vornehmen lassen. Zudem ist der Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung nötig, die jedoch keine Auffrischungsdosis enthalten muss.Zugleich setzen die Behörden Balis das Visa-on-Arrival-Programm wieder ein, welches im Zuge der Corona-Pandemie vorübergehend pausieren musste. Damit erhalten Ankommende bei der Einreise ein Visum und müssen dieses nicht mehr vorab beantragen. Die Kosten dafür liegen bei 32 Euro.Bislang gelten die neuen Regeln nur für die Insel Bali, nicht für andere Regionen Indonesiens. Sollte die Öffnung der beliebten Urlaubsinsel jedoch gut verlaufen und nicht zu größeren Virusausbrüchen führen, sollen bald auch die Einreisebestimmungen für das ganze Land gelockert werden. Diese sehen derzeit noch eine fünftägige Quarantänezeit nach der Einreise vor. Balis Wirtschaft hing vor der Corona-Pandemie zu mehr als 60 Prozent vom Tourismus ab, die Regierung hofft durch die jüngsten Lockerungen auf einen erneuten Aufschwung.