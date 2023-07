Bali führt Einreisegebühr ab 2024 ein

München, 13.07.2023 | 14:10 | spi

Bali verlangt ab 2024 eine Einreisegebühr von Touristinnen und Touristen. Pro Kopf werden 10 US-Dollar oder rund 9 Euro fällig. Die Gebühr wird direkt bei der Einreise am Flughafen und an den Seehäfen eingezogen. Mit den zusätzlichen Einnahmen will die balinesische Tourismusbehörde Kultur- und Umweltprojekte finanzieren. Zudem soll mit der Gebühr – im Hinblick auf vorangegangene Negativschlagzeilen unbelehrbarer Touristinnen und Touristen – der Qualitätstourismus wieder gefördert werden.



Auf Bali wird ab 2024 eine Einreisegebühr fällig.



Gebühr für nachhaltigen Tourismus



Putu Astawa, Leiter des balinesischen Tourismusbüros, will mit der neuen Gebühr auf den Umwelt- und Kulturschutz aufmerksam machen. Die indonesische Insel beherbergt jedes Jahr mehr ausländische Reisende als einheimische Menschen. Dadurch leiden die einzigartig spirituelle Kultur sowie Flora und Fauna. Mit dem zusätzlichen Geld sollen Programme zum Erhalt und Förderung der Schönheit Balis finanziert werden.



Unverschämte Urlauberinnen und Urlauber auf Bali



Die Touristenströme an sich sind bereits eine Belastung für die tiefgläubige balinesische Bevölkerung und die Umwelt. In letzter Zeit häuften sich allerdings die Schlagzeilen über respektloses Verhalten ausländischer Reisender. Oberkörperfreies Posieren vor heiligen Stätten und gefährliches Verhalten im Straßenverkehr sind nur zwei von vielen Negativbeispielen. Erst im Juni hat Bali Benimmregeln herausgegeben, die jeder und jedem Reisenden bei der Einreise mit auf dem Weg gegeben werden.

