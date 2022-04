Bali: Indonesien verzichtet auf PCR-Test bei Ankunft

München, 11.04.2022 | 09:44 | soe

Indonesien hat die Einreisebestimmungen erneut gelockert. Ab sofort müssen Einreisende keinen PCR-Test nach der Ankunft in dem asiatischen Land mehr absolvieren und dessen Ergebnis in einem Hotel abwarten. Der PCR-Test vor dem Abflug nach Indonesien bleibt jedoch Pflicht. Die neuen Regelungen erleichtern auch Urlaubsreisen auf die beliebte Insel Bali.



Indonesien verlangt nun keinen PCR-Test nach der Ankunft mehr.

Erst zum 23. März hatte Indonesien den PCR-Test am dritten Tag nach der Ankunft für Einreisende gestrichen, nun folgte eine weitere Lockerung der Einreiseregeln. Bislang mussten Ankommende direkt am Flughafen in Indonesien einen PCR-Test vornehmen lassen und dessen Resultat in einer vorab gebuchten, CHSE-zertifizierten Unterkunft abwarten. Fiel es negativ aus, durften sie sich fortan frei im Land bewegen. Dieser Test und die damit verbundene Wartezeit sind nun nicht mehr notwendig, auch die Buchungsbestätigung des Hotels wird nicht länger verlangt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Körpertemperatur bei der Ankunft 37,5 Grad Celsius nicht übersteigt. Andernfalls wird nach wie vor ein PCR-Test fällig.Von nun an müssen Urlauber und Urlauberinnen für eine Reise nach Indonesien nur noch vor dem Reiseantritt einen PCR-Test vornehmen lassen und dessen Ergebnis in englischer Sprache mitführen. Die Probenentnahme darf dabei frühestens 48 Stunden vor dem Abflug erfolgen. Für Reisende ab 18 Jahren ist eine quarantänefreie Einreise außerdem nur erlaubt, wenn sie zusätzlich zum negativen Corona-Test auch den Nachweis über eine vollständige Impfung vorlegen können. Ausnahmen gelten für Personen, die nachweislich aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Ohne vollständigen Impfschutz ist eine fünftägige Quarantäne in einem zugewiesenen Hotel zu verbringen, die auch einen kostenpflichtigen PCR-Test am vierten Tag beinhaltet. Alle Reisenden müssen zudem vor dem Abflug eine Gesundheitserklärung in der indonesischen App „PeduliLindungi“ ausfüllen. Darüber hinaus kann der Nachweis über eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung verlangt werden.Zusätzlich werden Visa bei Ankunft nun an mehr Standorten vergeben. Bislang war dieses Dokument nur für Bali-Reisende in der Stadt Denpasar verfügbar, nun profitieren auch internationale Ankommende in Jakarta, Jogjakarta, Manado, Medan und Surabaya davon. Die Visa on arrival sind für deutsche Reisende ebenso wie für die Bürger und Bürgerinnen anderer EU-Staaten und der Schweiz erhältlich.