Bali erwägt Öffnung für Touristen ab Juli

Indonesien plant, schon ab Juli wieder erste Urlaubsziele für ausländische Touristen zu öffnen. Wie der indonesische Präsident Joko Widodo ankündigte, sollen die auch bei Europäern sehr beliebte Urlaubsinsel Bali sowie die Inseln Batam und Bintan im Riau-Archipel bereits im kommenden Monat internationale Gäste empfangen. Voraussetzung ist jedoch eine weitere Zurückdrängung der Corona-Pandemie, die unter anderem durch die Impfkampagne gelingen soll.



Die vorerst noch nicht detailliert vorgestellten Öffnungspläne äußerte der indonesische Staatspräsident auf der Reisemesse ATM in Dubai, wie die australische Nachrichtenwebsite news.com.au berichtet. So ist bisher noch unklar, unter welchen Bedingungen die Touristen wieder einreisen dürfen und welche Test- oder Quarantänepflichten gelten sollen. Deutlich gemacht wurde seitens des Politikers jedoch die Rolle von Bali, Batam und Bintan als „Lokomotivregionen“, die den Weg für die Öffnung weiterer indonesischer Landesteile für den internationalen Reiseverkehr bereiten sollen.Von Ende Januar bis Mitte Mai sanken die Infektionszahlen in Indonesien stetig, stiegen seither jedoch wieder moderat an. Verantwortlich für die erneut erhöhten Inzidenzwerte ist nach offizieller Vermutung das Eid-Fest am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan, anlässlich dessen viele Einheimische zu Verwandtenbesuchen durch das Land reisten. Um die Pandemie-Entwicklung wieder unter Kontrolle zu bringen und sich auf die touristische Wiederöffnung vorzubereiten, werden bestimmte Zielgruppen nun bevorzugt geimpft. Zu diesen zählen auch die Beschäftigten der Reisebranche. Außerdem haben die indonesischen Behörden ein Zertifizierungsprogramm aufgelegt, das Tourismusbetriebe für ihre Sauberkeit, Sicherheit, Hygiene und Nachhaltigkeit auszeichnet.Ob die Öffnung Balis ab Juli tatsächlich stattfindet, bleibt allerdings abzuwarten. Die indonesische Insel hatte bereits mehrfach den Neustart angekündigt, diesen dann jedoch aufgrund der internationalen Pandemielage und fortdauernden Reisebeschränkungen immer wieder verworfen. Aktuell breitet sich das Coronavirus gerade in Südostasien wieder vermehrt aus. Die Wirtschaft der indonesischen Touristengebiete ist auf die baldige Rückkehr der Urlauber jedoch dringend angewiesen, weshalb die Regierung neben der Maskenpflicht in der Öffentlichkeit auch an weiteren Hygienemaßnahmen festhält.