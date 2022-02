Bali-Urlaub für Deutsche wieder möglich

München, 01.02.2022 | 09:52 | soe

Bali heißt ab dem 4. Februar wieder Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland willkommen. Durften zuvor nur Reisende aus 19 Ländern, unter denen die Bundesrepublik nicht vertreten war, auf die beliebte indonesische Urlaubsinsel kommen, ist dies ab Freitag auch Deutschen wieder gestattet. Nötig sind dafür jedoch mindestens eine Corona-Impfung und eine mehrtägige Hotelquarantäne.



Bali-Urlaub ist ab dem 4. Februar für deutsche Urlauber und Urlauberinnen wieder möglich.

Seit Mitte Oktober hatte Bali bereits Einreisen aus Frankreich, Italien, Spanien und 16 weiteren Staaten erlaubt, für deutsche Reisende blieb die beliebte Insel jedoch zunächst gesperrt. Ab Ende dieser Woche dürfen nun erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Reisegäste aus allen Ländern der Welt nach Bali kommen, sofern sie gewisse Bedingungen erfüllen. Wer ein vollständiges Impfschema abgeschlossen hat, muss sich vor Ort für fünf Tage in einem Hotel isolieren. Für Urlauber und Urlauberinnen mit nur einer von mehreren nötigen Impfdosen gilt eine Quarantänezeit von sieben Tagen.Die Öffnung Balis erfolgt trotz aktuell steigender Corona-Fallzahlen in Indonesien. Diese liegen jedoch im internationalen Vergleich noch immer auf sehr niedrigem Niveau, mit Stand zum 1. Februar wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,2 verzeichnet. Der bisherige Höchststand von 128,1 wurde am 19. Juli 2021 gemeldet, die damals bereits ins Auge gefassten Neustartpläne hatte Indonesien deshalb aufgeschoben. Minister Luhut Pandjaitan, Pandemiebeauftragter der indonesischen Regierung, erhofft sich von der nun erfolgenden umfassenden Öffnung für den internationalen Tourismus einen Aufschwung der Wirtschaft. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters machte der Reiseverkehr mit 6,2 Millionen Besucher und Besucherinnen im Jahr vor der Pandemie mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung Balis aus.Indonesien folgt mit der Öffnung Balis dem Beispiel mehrerer weiterer Urlaubsdestinationen Südostasiens. Thailand hat seit heute sein „Test & Go“-Einreisemodell wieder in Kraft gesetzt, das vollständig geimpften ausländischen Reisegästen einen Urlaub ohne Quarantäne ermöglicht. Auch die Philippinen kündigten ihren touristischen Neustart für den 10. Februar an, nachdem der Inselstaat seine Grenzen zwei Jahre lang geschlossen gehalten hatte.