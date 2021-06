Barbados: Ausgangssperre aufgehoben und weitere Lockerungen

München, 30.06.2021 | 11:58 | soe

Barbados hat zum 29. Juni die bis dahin herrschende Ausgangssperre abgeschafft. Gleichzeitig haben die Behörden noch weitere Corona-Maßnahmen in dem Inselstaat gelockert, wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet. So dürfen nun alle Unternehmen und Einrichtungen in Barbados unter Hygieneauflagen wieder öffnen.



Auf Barbados wurde die Ausgangssperre zum 29. Juni beendet.



Bestehende Corona-Maßnahmen in Barbados



Der Karibikstaat erlaubt derzeit auf Sport- und Charterbooten maximal 50 Prozent der üblicherweise zulässigen Passagierzahl. Es sind jedoch auf ihnen sowie in zugelassenen Unterhaltungseinrichtungen Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen gestattet, die Teilnehmer müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen. In allen öffentlichen Räumen besteht weiterhin eine Maskenpflicht, von der nur Kinder unter sechs Jahren ausgenommen sind. Als genereller Mindestabstand wird eine Distanz von sechs Fuß (etwa 1,80 Meter) angesehen, in Gotteshäusern und wenigen anderen Orten gilt die Ausnahme von nur einem Meter Abstand.



Einreise nach Barbados



Seit dem 29. Juni gelten auf dem Archipel keinerlei Ausgangsbeschränkungen mehr. Sofern Unternehmen bis dahin coronabedingt noch geschlossen bleiben mussten, dürfen sie fortan wieder den Betrieb aufnehmen. Bedingung ist jedoch, dass dabei die Maskenpflicht, der Mindestabstand und etwaige branchenspezifische Hygienerichtlinien beachtet werden. Gewisse Einschränkungen bleiben auf Barbados allerdings noch bis mindestens zum 19. Juli in Kraft.

