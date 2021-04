Barbados erleichtert Einreise für Geimpfte ab 8. Mai

München, 20.04.2021 | 08:33 | soe

Barbados lässt Personen mit vollständiger Corona-Impfung ab dem 8. Mai unter erleichterten Bedingungen einreisen. Sie benötigen dann nur noch zwei Corona-Tests und müssen sich nicht mehr in eine längere Hotelquarantäne begeben. Barbados ist kein Corona-Risikogebiet mehr, für Urlauber ohne Impfung gelten jedoch auch weiterhin strikte Einreisebeschränkungen.



Barbados erleichtert gegen das Coronavirus Geimpften ab dem 8. Mai die Einreise.

Wer ab dem 8. Mai Urlaub auf der Karibikinsel Barbados machen möchte, hat mit Corona-Impfschutz weniger Bedingungen zu erfüllen. Gefordert wird von Geimpften dann ein maximal drei Tage vor der Ankunft durchgeführter und negativ ausfallender PCR-Test, der bei der Einreise mitgeführt werden muss. Bei der Ankunft unterziehen sie sich entweder am Flughafen oder in einer zertifizierten Unterkunft einem zweiten Test, hierbei werden auch PCR-Schnelltests anerkannt. Anschließend darf der geimpfte Reisende bis zum Erhalt des Ergebnisses sein Hotel nicht verlassen, in der Regel beträgt die Wartezeit einen bis zwei Tage. Bekommt er einen negativen Testbescheid, steht einem Urlaub auf Barbados mit voller Bewegungsfreiheit nichts mehr im Wege.Barbados erkennt alle von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen Impfstoffe an. Die Immunisierung muss jedoch mit der Gabe der letzten nötigen Dosis mindestens zwei Wochen vor Ankunft in dem Inselstaat abgeschlossen worden sein. Bezüglich der PCR-Tests gibt es ebenfalls Vorgaben: Diese müssen von einem Gesundheitsdienstleister durchgeführt worden sein, Selbsttests sind nicht gestattet. Gefordert wird außerdem ein Ergebnis auf Basis eines Nasen- und/oder Rachenabstrichs, sogenannte Spucktests genügen nicht.Wer noch keine vollständige Corona-Impfung erhalten hat, muss ab dem 8. Mai bei der Einreise nach Barbados ebenfalls einen höchstens drei Tage alten und negativen PCR-Test vorlegen. Anschließend ist umgehend eine Quarantäne in einem von den Behörden zertifizierten Hotel anzutreten, wo nach fünf Tagen ein weiterer PCR Test erfolgt. Bei ungeimpften Personen darf dies kein PCR-Schnelltest sein. Der Reisende muss das Ergebnis des zweiten Tests in Isolation abwarten, daraus ergibt sich eine Gesamtquarantänezeit von sieben bis acht Tagen. Aufgrund der strengen Einreisebestimmungen rät das Auswärtige Amt derzeit von touristischen Reisen nach Barbados ab, es herrscht jedoch keine Reisewarnung und keine Quarantänepflicht bei der Rückkehr nach Deutschland. In einzelnen Bundesländern können abweichende Einreiseregeln bestehen.