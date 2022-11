Belgien: Generalstreik für 9. November angekündigt

In Belgien stehen die Zeichen auf Streik. Wie das Informationsportal A3M berichtet, haben mehrere Gewerkschaften für den 9. November zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Reisende müssen in diesem Zeitraum mit Einschränkungen im öffentlichen Leben rechnen, darunter unter anderem an Flughäfen und im Bahnverkehr.



Am 9. November findet in Belgien ein landesweiter Generalstreik statt.



Rat an Reisende



Flugpassagierinnen und -passagieren wird empfohlen, sich vor Antritt der Reise den Flug bestätigen zu lassen. Auch Bahnreisende sollten sich am Vortag des Streikes rechtzeitig darüber informieren, ob die gewählte Verbindung am Streiktag verkehrt und welche Alternativen im Zuge eines Ausfalls angeboten werden. Darüber hinaus sollten Menschenansammlungen gemieden werden, da es zu Demonstrationen kommen kann.



Streik aufgrund steigender Energiekosten



