Belgien: Streik im Bahnverkehr

München, 08.03.2023 | 11:43 | spi

Die Angestellten der Nationalen Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen (SCNB) werden gemeinsam mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Freitag, dem 10. März, landesweit in den Streik ziehen. Es ist mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind internationale Verbindungen wohl nicht betroffen. Trotzdem werden alle Reisenden gebeten, sich auf der offiziellen Website der SCNB zu informieren.



In Belgien streiken die Beschäftigten der Eisenbahngesellschaft SCNB am Freitag, den 10. März, ganztägig.

In Belgien wird der Bahnverkehr von Donnerstag, 9. März um 22 Uhr, bis Freitag, 10. März um 22 Uhr, durch Streiks eingeschränkt. Auch vor und nach den Arbeitsniederlegungen kann es zu Einschränkungen kommen. Gesetzlich sind die Beschäftigten der belgischen Bahn dazu verpflichtet, einen Ersatzfahrplan für den Streiktag zu veröffentlichen. Dieser wird jedoch erst am Mittwochabend verfügbar sein.Wie der alternative Fahrplan der SCNB aussehen wird, ist noch nicht klar. Der Umfang hängt von der Streikbeteiligung ab, die erst 48 Stunden vor Streikbeginn ersichtlich ist. Internationale Züge sollen aber fahren. Wer von und nach Lille in Frankreich, Luxemburg, Maastricht und Roosendaal in den Niederlanden sowie von und nach Aachen in Deutschland fährt, sollte dennoch eine Alternative in der Hinterhand haben. Alle Bahnreisenden in Belgien werden daher gebeten, am Vorabend des Streiks den Status ihres Zuges zu überprüfen.Die drei Gewerkschaften CGSP, SLFP und CSC fordern seit Februar bessere Löhne und Pensionen für die Beschäftigten der staatlichen Eisenbahngesellschaft SCNB sowie für die Angestellten des öffentlichen Dienstes. Angesichts der hohen Inflationsrate sei die Kaufkraft der Streikenden stark gesunken. Die geforderte Pension soll sich an den Einkommen der Angestellten orientieren und jährlich um bis zu 0,5 Prozent steigen können.