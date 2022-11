Bermuda schafft Corona-Einreisebeschränkungen ab

München, 10.11.2022 | 17:33 | soe

Bermuda schafft zum 14. November die Corona-Auflagen für die Einreise ab. Wer ab dann das Inselparadies in der Karibik besuchen möchte, muss keinen Impfnachweis oder negativen Coronatest mehr vorlegen, auch der Beleg über eine Krankenversicherung wird nicht mehr verlangt. Lediglich das Ausfüllen der pandemieunabhängigen Einreisekarte ist weiterhin erforderlich, dafür fallen jedoch keine Gebühren an.



Bislang mussten Einreisende ab zwei Jahren auf Bermuda zwischen einem und drei Tagen vor dem Abflug eine Reisegenehmigung beantragen. Diese wurde nur gewährt, wenn entweder eine vollständige Corona-Impfung oder eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung nachgewiesen werden konnte. Coronatests waren zuletzt weder vor noch nach dem Abflug vorgeschrieben. Jedoch kostete der Antrag der Einreisegenehmigung eine Gebühr von 40 US-Dollar. Diesen Aufwand sowie die Kosten müssen Reisende ab der kommenden Woche nicht mehr aufbringen.An die Stelle der Corona-Einreisegenehmigung tritt nun erneut die Bermuda Arrival Card des Fremdenverkehrsamtes in dem Inselstaat. Diese musste bereits vor Beginn der Corona-Pandemie von ankommenden Gästen ausgefüllt werden, ist allerdings kostenfrei. Das Online-Formular fragt persönliche Daten des oder der Reisenden wie Namen, Staatsbürgerschaft und Passnummer ab, zudem die Heimatadresse und die Kontaktdaten auf Bermuda.Bermudas Einreiseerleichterungen kommen pünktlich zum Ende der Hurrikansaison. Die Temperaturen auf den Inseln erreichen zwischen November und April milde 22 bis 24 Grad und im Sommer tropische 30 Grad Celsius, was den Archipel zu einem idealen Ganzjahresurlaubsziel macht. Während der Sommermonate erfreuen sich Badetouristen und -touristinnen an den feinsandigen, mitunter rosafarbigen Stränden, im Winter kommen vor allem Naturliebende sowie Golfspieler und -spielerinnen in das Inselparadies. Im Spätsommer und Herbst muss jedoch mit gelegentlichen Stürmen gerechnet werden.