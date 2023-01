Besser Frühbucher als Last Minute: Beim Urlaub mehr sparen

München, 06.01.2023 | 15:43 | soe

Auch für die Sommersaison 2023 setzen viele Urlaubshungrige wieder auf Frühbucher- und Last-Minute-Rabatte. Doch welcher Buchungszeitpunkt bietet das größere Sparpotenzial? Laut der Aussage mehrerer großer Reiseveranstalter sollten Verbraucher und Verbraucherinnen ihren Sommerurlaub lieber frühzeitig buchen und damit zugleich von mehr Planungssicherheit profitieren.



Für den Sommerurlaub 2023 locken hohe Frühbucherrabatte.

Ein großer Vorteil an früh gebuchtem Sommerurlaub liegt in der erhöhten Auswahl an Reisezielen, Hotels und Flugzeiten. Während Last-Minute-Bucher und -Bucherinnen sich mit den verbliebenen Restkapazitäten zufriedengeben müssen, können früh Buchende sich noch die für sie am besten passenden Angebote aussuchen und ihren Jahresverlauf daraufhin ausrichten. Dies ist besonders für Familien mit Kindern, die wegen der Ferienzeiten weniger flexibel sind, sowie für Reisende mit fix vorgegebenen Urlaubszeiten wichtig. Für die Reiseveranstalter bedeutet eine frühe Buchung ebenso eine leichtere Saisonplanung, weshalb sie alljährlich hohe Frühbucherrabatte gewähren.Die Sparpotenziale gestalten sich je nach Reiseanbieter unterschiedlich. Laut einer aktuellen Befragung der Deutschen Presseagentur bieten die Marken von Anex-Tour bis zu 50 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchungen bis Ende Januar, bei FTI winken Ersparnisse von bis zu 55 Prozent für Buchungen bis Ende März. Bis zu 40 Prozent gewährt TUI für Reisende, die sich ihren Sommerurlaub im Januar oder Februar sichern. DER Touristik setzt auf eine Rabattstaffelung nach Stichtagen, Alltours und Schauinsland-Reisen bieten Rabatte zwischen 30 und 35 Prozent. Durch die Nutzung des Reisevergleichs von CHECK24 erhalten Reisende nicht nur einen Überblick über verschiedene Angebote und Leistungsspektren, sondern können in der aktuellen Frühbuchersaison sogar bis zu 60 Prozent auf Pauschalreisen sparen.Als Faustregel lässt sich festhalten, dass für Frühbucherrabatte rund ein halbes Jahr vor dem Antritt der Reise gebucht werden sollte. Wer also einen Urlaub während der Hauptreisezeit zwischen Juni und August plant, ist mit einer Buchung von Januar bis März gut beraten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Rabattaktionen der Reiseveranstalter zum einen begrenzte Kontingente haben und zum anderen auch zeitlich limitiert sind. So beenden viele die Frühbuchersaison Ende März, die höchsten Rabattstaffeln enden aber häufig schon im Januar.