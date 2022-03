Beste Strände der Welt: Mallorca, Griechenland und Portugal dabei

München, 28.02.2022 | 15:20 | soe

Zu den beliebtesten Stränden der Welt zählen im Jahr 2022 auch mehrere europäische Küstenabschnitte, darunter in Griechenland, Portugal und auf Mallorca. Die Bewertungsplattform Tripadvisor kürt zu den bei Reisenden beliebtesten Stränden beispielsweise die Playa de Muro und die Bucht Balos auf der Insel Kreta. Auch zahlreiche Küstenabschnitte in Südamerika und der Karibik sind in der 25 Strände umfassenden Rangliste vertreten.



Die Bucht von Balos auf Kreta gehört zu den besten Stränden der Welt 2022.

Gute Nachrichten für Badeurlauber und -urlauberinnen im Jahr 2022: Wer in den Ferien weißen Sand und türkisfarbene Wellen genießen möchte, hat sowohl bei Nah-, als auch bei Fernzielen eine breite Auswahl. Als schönster europäischer Strand gilt laut dem Ranking der Spiaggia dei Conigli auf der italienischen Insel Lampedusa, welcher auf Platz zehn rangiert. Auf dem zwölften Platz befindet sich der Falésia Beach in Portugal, auf Rang 17 die Playa de Muro auf Mallorca in Spanien. Auf Zypern konnte sich der Nissi Beach einen Platz unter den weltweit schönsten Stränden sichern, in Griechenland die Bucht von Balos.Auf Platz eins in der Gunst der Reisenden liegt in diesem Jahr der Grace Bay Beach auf den Turks- und Caicosinseln. Mit puderweißem Sand ohne Steine, ruhigem Wasser und guter Zugänglichkeit entspricht er laut den Rezensionen dem Inbegriff eines Postkartenidylls. Auch die Sonnenuntergänge gestalten sich an diesem Strand spektakulär.Auf den traumhaften Inseln von Hawaii liegen gleich mehrere Strände, die es ins Ranking geschafft haben. So wird die Hapuna Beach State Recreation Area auf Rang 13 geführt, der Poipu Beach Park auf Platz 16. In der Karibik konnten sich der Varadero Beach auf Kuba und der Eagle Beach auf Aruba behaupten, außerdem der Trunk Bay Beach auf den Britischen Jungferninseln und der Bavaro Beach in der Dominikanischen Republik. Unter Brasiliens Stränden finden sich Quarta Praia, Baia do Sancho und Baía dos Golfinhos in der Rangliste wieder.