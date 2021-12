Brasilien: Einreise nur für Geimpfte und Genesene erlaubt

München, 21.12.2021 | 15:25 | soe

Brasilien gestattet ab sofort nun doch nur noch vollständig gegen das Coronavirus geimpften und von ihm genesenen Personen die Einreise. Noch vor zehn Tagen hatte Präsident Jair Bolsonaro eine solche Regelung vehement abgelehnt und stattdessen für Ungeimpfte eine fünftägige Quarantäne verhängt. Nun setzte jedoch das Oberste Gericht des Landes die schärferen Bedingungen durch.



Sowohl Präsident Bolsonaro als auch Gesundheitsminister Marcelo Queiroga hatten die Forderung der Gesundheitsbehörde National Health Surveillance Agency (Anvisa) nach einem Einreiseverbot für Ungeimpfte abgewiesen. Brasilien solle weiterhin ein Ziel für den Welttourismus bleiben, dafür müsse die Freiheit des Einzelnen respektiert werden. Das Oberste Gericht in Brasília sieht das jedoch anders: Es gab der Empfehlung von Anvisa statt und macht den Impfnachweis ab sofort zu einer Einreisevoraussetzung für Flugpassagiere in das südamerikanische Land. Er muss der jeweiligen Airline bereits vor dem Boarding vorgezeigt werden, darüber hinaus wird ein negativer Corona-Test verlangt. Dabei werden maximal 72 Stunden alte PCR-Tests und höchstens 24 Stunden alte Antigen-Schnelltests akzeptiert.Gemäß einer am 20. Dezember von der brasilianischen Regierung veröffentlichten Mitteilung wird in einigen Fällen eine Ausnahme von dem Einreiseverbot für Ungeimpfte gemacht. So dürfen Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nachweislich nicht gegen Corona impfen lassen können oder die aufgrund ihres Alters noch nicht in die Impfkampagne eingeschlossen sind, dennoch nach Brasilien kommen. Auch im Falle humanitärer Gründe, für Länder mit geringer Durchimpfungsrate sowie für Einwohner und Einwohnerinnen Brasiliens oder Personen mit Wohnsitz im Land wird der Impfnachweis nicht zwingend vorgeschrieben. Wer unter eine dieser Ausnahmen fällt, muss sich nach der Ankunft an seinem Reiseziel jedoch für 14 Tage in Quarantäne begeben.Brasilien verzeichnet mit Stand zum 21. Dezember eine sehr niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 18,1. Nichtsdestotrotz besteht aufgrund der sich weltweit verbreitenden Omikron-Mutation eine erhöhte Besorgnis, welcher auch das Oberste Gericht mit seiner Entscheidung Ausdruck verlieh. Rund 66 Prozent der brasilianischen Bevölkerung sind vollständig geimpft, Präsident Bolsonaro gehört jedoch nicht dazu. Seine ablehnende Haltung gegenüber einer Impfung ist international umstritten.