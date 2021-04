Bundesländer erleichtern Quarantäneregeln für Geimpfte

München, 28.04.2021 | 10:02 | cge

Geimpfte Personen erlangen wieder mehr Freiheiten zurück. Noch vor der Einigung auf eine bundeseinheitliche Lösung beschließen die Bundesländer Bayern, Brandenburg und Hessen Erleichterungen für Bürger mit vollständigem Impfschutz gegen das Coronavirus. Die Lockerung sieht in einigen Ländern auch die Aufhebung der Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten vor.



Mehrere Bundesländer erleichtern die Quarantäneregeln für Geimpfte.

In einigen Bundesländern werden Geimpfte künftig negativ Getesteten gleichgestellt. Hessen passte, laut Aussagen des Ministerpräsidenten Volker Bouffier, bereits in der vergangenen Woche die Verordnungen im Land an. Die Erleichterungen gelten nun für alle Bereiche, für die Tests erforderlich sind und greifen 14 Tage nach vollständiger Corona-Impfung. Eine Quarantänepflicht besteht dann für vollständig Geimpfte ohne Krankheitssymptome bei der Einreise aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten nicht mehr. Laut Informationen des Robert Koch-Instituts ist das Risiko, dass geimpfte und infizierte Personen das Coronavirus übertragen geringer als bei Personen ohne Symptomen, die einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen.Auch das Kabinett der Landes Bayern hat eine Gleichstellung von Geimpften und negativ auf Corona Getesteten beschlossen. Die Regelung gilt ab 28. April 2021. Das Bundesland Brandenburg erleichtert nach einem Beschluss des brandenburgischen Kabinetts ebenfalls zum 28. April 2021 die Quarantäneregelung bei Einreise. Beispielsweise müssen Geimpfte, die aus dem Hochinzidenzgebiet Polen einreisen, keine zehntägige Quarantäne mehr absolvieren. Für Einreisende mit vollständiger Impfung aus Virusvariantengebieten gilt die Aufhebung der Quarantäneregelung jedoch nicht. Bereits in den vergangenen Wochen gab es Änderungen in den Verordnungen Niedersachsens und Baden-Württembergs sowie in Rheinland-Pfalz. Hier entfällt die Quarantänepflicht für geimpfte Reiserückkehrer aus Risikogebieten bereits. In Nordrhein-Westfalen besteht darüber hinaus generell keine Quarantänepflicht, weder für Geimpfte noch nicht geimpfte Personen. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es derzeit noch nicht. Laut einer Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn soll ein Vorschlag folgen, der dann einen Beschluss durch den Bundesrat am 28. Mai 2021 möglich macht.In Deutschland schreiten die Impfungen gegen das Coronavirus voran. Das Robert Koch-Institut meldete am 27. April 2021 einen bundesweiten Gesamtdurchschnitt für Personen mit vollständiger Impfung von 7,3 Prozent. Bereits eine Impfdosis haben derzeit 23,9 Prozent der Bundesbürger erhalten. Spitzenreiter für vollständige Impfungen ist derzeit das Land Thüringen mit 10,0 Prozent.