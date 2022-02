Bundesregierung will Reiseregeln lockern

München, 21.02.2022 | 09:30 | soe

Die Bundesregierung plant, die Reiseregeln für Deutschland deutlich zu lockern. Zum einen sollen die Bedingungen für die Einstufung von Hochrisikogebieten geändert werden, zum anderen steht eine Anpassung der Quarantäneregeln für Kinder an. Durch die noch vor Ostern angekündigten Lockerungen würde der Urlaub besonders für Familien erleichtert.



Wie unter anderem die Tagesschau berichtet, sollen die neuen Reisebestimmungen noch vor der Oster-Reisewelle in Kraft treten. Als Quelle wird ein Änderungsentwurf der Reiseverordnung aus dem Gesundheitsministerium genannt, welcher am 23. Februar vom Kabinett verabschiedet und zum 4. März umgesetzt werden soll. Demnach soll ein Land künftig nur noch dann vom Robert Koch-Institut als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft werden, wenn dort eine Corona-Variante grassiert, die gefährlicher als die Omikron-Mutation ist. Dies träfe beispielsweise auf die Delta-Variante zu. Damit müssten Einreisende aus Staaten, die aufgrund der Verbreitung von Omikron bislang als Hochrisikogebiete galten, bei der Ankunft in Deutschland keine Einreiseanmeldung mehr ausfüllen und sich nicht in Quarantäne begeben.Für Familien mit Kindern winken noch mehr Erleichterungen in der Urlaubsplanung. Ungeimpfte Kinder sollen sich künftig aus der Quarantäne freitesten können, wenn sie aus einem weiterhin als Hochrisikogebiet geltenden Land nach Deutschland einreisen. Bisher galt für sie eine Quarantänepflicht. Alle Ungeimpften sollen jedoch zudem weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, wenn sie nach Deutschland einreisen – unabhängig davon, ob sie aus einem Hochrisikogebiet kommen oder nicht.Das RKI hat unterdessen bereits jetzt viele beliebte Urlaubsländer von der Risikoliste gestrichen. So gelten in Europa beispielsweise Spanien, Großbritannien, Irland und Malta derzeit nicht als Hochrisikogebiete, in der Karibik haben unter anderem die Dominikanische Republik, Jamaika und Kuba keinen Hochrisikostatus. Asien-Fans unterliegen bei der Rückkehr aus Thailand keinen verschärften Einreisebestimmungen in Deutschland mehr, seit dem vergangenen Sonntag gilt dies auch für Einreisende aus den USA.