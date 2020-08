Corona: Quarantäne statt Test für Urlauber aus Risikogebiet ab Oktober

München, 28.08.2020 | 08:49 | lvo

Bund und Länder haben sich über neue Corona-Regeln abgestimmt. Ab Herbst entfällt unter anderem der verpflichtende COVID-19-Test für Rückkehrer aus Risikogebieten – stattdessen müssen diese in Quarantäne. Auch der kostenlose Corona-Test für Urlauber aus Nicht-Risikogebieten hat ein Ablaufdatum.



Wer aus einem Risikogebiet wieder nach Deutschland einreist, muss ab dem 1. Oktober in Quarantäne. Die Isolation kann frühestens am fünften Tag durch einen PCR-Test beendet werden. Zudem ist geplant, Verdienstausfälle durch Quarantäne nach Reisen in Risikogebiete nicht mehr auszugleichen.Sommerurlauber auf der Heimreise aus Nicht-Risikogebieten, die derzeit noch von kostenlosen Corona-Tests profitieren, haben die Möglichkeit ab dem 15. September – zum Ende der Sommerferien – nicht mehr. Obendrein werden Bußgelder für Maskenverweigerer erhoben. Wer den Mund-Nase-Schutz nicht trägt, dem drohen mindestens 50 Euro Strafe. Eine weitere Neuerung ist die Absage von Großveranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Mindestabstände sowie eine Kontaktverfolgung nicht möglich sind, bis zum Jahresende. Das trifft womöglich auch die Weihnachtsmärkte: Köln hat als erste deutsche Großstadt im Zuge dessen alle Adventsmärkte in diesem Jahr abgesagt.