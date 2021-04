Curaçao fordert zweiten Corona-Test

München, 21.04.2021 | 15:34 | soe

Curaçao setzt bei Einreisenden aus Corona-Risikogebieten künftig auf eine Doppeltest-Strategie. Wie die Touristik-Website Reise vor 9 berichtet, müssen Besucher aus Europa ab sofort am dritten Tag nach ihrer Ankunft in dem Inselstaat einen Antigentest vornehmen lassen. Der bislang geforderte PCR-Test, der bereits vor dem Abflug gemacht werden muss, ist zusätzlich auch weiterhin Pflicht.



Curaçao verlangt von Einreisenden aus Risikogebieten ab sofort zwei Corona-Tests. © CHECK24/Oehler

Curaçao stuft lediglich einige benachbarte Karibikstaaten als Länder mit geringem Risiko ein, dazu zählen beispielsweise Barbados, St. Lucia und Grenada. Alle anderen Staaten und damit auch Europa zählen zu den sogenannten Hochrisikoländern. Für deutsche Urlauber bedeutet dies von nun an eine zusätzliche Testpflicht am dritten Tag des Aufenthalts. Der Antigentest muss in Curaçao in einem Labor durchgeführt werden. Hierfür sind eine vorherige Terminvereinbarung und eine Vorabzahlung der Gebühr nötig. Gezahlt werden kann dabei ausschließlich mit einer gültigen Kreditkarte der Anbieter Visa oder Mastercard. Von der neuen Regelung ausgenommen sind Personen mit einem Aufenthalt von weniger als drei Tagen auf der Insel, Kinder unter sechs Jahren und innerhalb der letzten sechs Monate von einer Corona-Infektion Genesene, die bei der Ankunft einen negativen Antigentest vorweisen können.Der neu eingeführte Antigentest am dritten Tag ersetzt allerdings nicht das negative PCR-Testergebnis, welches bereits bislang und auch weiterhin vor dem Abflug auf einer offiziellen Website hochgeladen werden muss. Es darf bei der Ankunft höchstens 72 Stunden alt sein. Hierbei gilt die Anforderung, dass der PCR-Test in einem zertifizierten Labor durchgeführt und dafür tiefe Nasen- und/oder Rachenproben entnommen wurden. Bloße Speichelabstriche oder Gurgeltests werden nicht anerkannt. Neben dem Testergebnis verlangt Curaçao das Ausfüllen eines digitalen Einreiseformulars vor dem Reiseantritt, zudem muss die Passenger Locator Card binnen 48 Stunden vor Anflug ausgefüllt und ausgedruckt mitgenommen werden.Curaçao ist Teil des Königreichs der Niederlande und wird vom Robert Koch-Institut seit dem 6. April ebenso wie alle übrigen niederländischen Landesteile als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in den Karibikstaat. Auf Curaçao herrscht derzeit ein Lockdown mit nächtlicher Ausgangssperre.