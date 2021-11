Dänemark: Maskenpflicht seit 29. November wieder in Kraft

München, 29.11.2021 | 10:05 | rpr

Dänemark hat die Maskenpflicht wiedereingeführt. Wie es in einer Aktualisierung der Reisehinweise des Auswärtigen Amtes heißt, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes unter anderem im Einzelhandel, öffentlichen Nahverkehr und in Gesundheitseinrichtungen seit dem 29. November wieder verpflichtend. Kinder unter zwölf Jahren sind von dieser Maßnahme jedoch ausgenommen.



Erst vor zweieinhalb Monaten wurde in Dänemark die Maskenpflicht abgeschafft, nun greift Deutschlands nördliches Nachbarland im Zuge eines erhöhten Anstiegs der Corona-Infektionen wieder härter durch. Nach einem Beschluss des Epidemie-Ausschusses des dänischen Parlaments vom vergangenen Donnerstag gilt ab sofort in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder eine Maskenpflicht. Der Mund-Nase-Schutz ist unter anderem im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr zu tragen, gleiches gilt für den Besuch von Krankenhäusern und Testzentren. Für den Zutritt zu diesen Einrichtungen wurde zuvor lediglich eine Empfehlung für das Tragen einer Maske ausgesprochen. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren, außer in Flughäfen: Hier sind Minderjährige unter sechs Jahren von der Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes befreit.Bereits am 12. November wurde in Dänemark die 3G-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens wiedereingeführt. Restaurants, Cafés und Bars sowie Kultur- und Sporteinrichtungen können demnach nur noch mittels Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder eines negativen Testergebnisses betreten werden. Der Zutritt wird mit Hilfe des Corona-Passes kontrolliert, in welchem die Zertifikate hinterlegt werden können. Kinder unter 15 Jahren sind von der Verpflichtung zur Vorlage eines Corona-Passes ausgenommen.Im Ländervergleich weist Dänemark eine der höchsten Impfquoten Europas auf. Diese liegt mit Stand zum 26. November bei 86,48 Prozent. Dennoch weist das Land mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp über 500 einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen auf. Demnach warnen die dänischen Gesundheitsbehörden insbesondere in Hinblick auf die kalte Jahreszeit vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Wie das ZDF berichtet, hat darüber hinaus die neue Virusmutation Omikron auch Dänemark erreicht: Hier wurden vom Gesundheitsministerium zwei Fälle von Reisenden aus Südafrika bestätigt.