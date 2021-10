Dänemark: Einreise ab 25. Oktober gelockert

München, 14.10.2021 | 15:11 | soe

Dänemark erleichtert zum 25. Oktober die Einreise. Das bislang zugrunde gelegte Ampelsystem, mit dem die Länder nach ihrer Corona-Risikokategorie mit verschiedenen Farben versehen wurden, wird dann abgeschafft. Stattdessen wollen die Behörden den Impfstatus der Reisenden als Grundlage für die Bedingungen nutzen, für Ungeimpfte ist künftig nur noch ein einziger Test nötig.



Bisher ordnete Dänemark alle Länder in eine Corona-Ampel ein, die bei höherem Risiko striktere Einreisebedingungen vorschrieb. Deutschland befindet sich aktuell fast komplett in der mittleren Kategorie Gelb, lediglich Schleswig-Holstein wird mit der Farbe Grün markiert. Ab dem 25. Oktober wird sich dieses Vorgehen ändern. Wie der Informationsdienst A3M berichtet, entfällt die Ampeleinteilung Dänemarks zu diesem Zeitpunkt. An ihre Stelle tritt ein neues System, das sich am Abreiseort und am Impfstatus der Reisenden orientiert.Vom 25. Oktober an benötigen Einreisewillige nach Dänemark keinen triftigen Grund mehr, um ins Land gelassen zu werden. Diese Vorgabe galt bisher noch für mehrere Drittländer. Aus EU- und Schengen-Staaten dürfen vollständig gegen das Coronavirus geimpfte sowie von ihm genesene Personen, wie schon bisher, ohne Test- oder Quarantäneanforderungen einreisen. Ungeimpfte müssen sich nicht mehr vor und nach der Ankunft, sondern nur noch einmal binnen 24 Stunden nach der Einreise testen lassen. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass in Dänemark seit dem 10. Oktober die öffentlichen Corona-Schnelltestzentren geschlossen sind. Es werden jedoch in einzelnen PCR-Testzentren auch Antigen-Schnelltests angeboten, diese sind auch bei kommerziellen Anbietern auf eigene Kosten verfügbar.Wie aus einer Pressemitteilung des dänischen Justizministeriums hervorgeht, werden die Neuerungen seitens der Behörden mit dem Fortschritt der Impfkampagne in Dänemark begründet. Ein Großteil der Dänen sei inzwischen vollständig immunisiert, sodass das Coronavirus nicht mehr als gesellschaftliche Bedrohung angesehen wird. Auch innerhalb Europas sieht die dänische Regierung die Impffortschritte als ermutigend an.