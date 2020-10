Grenzschließung: Dänemark verhängt Einreisesperre für deutsche Touristen

München, 22.10.2020 | 17:50 | soe

Dänemark schließt die Grenzen für deutsche Urlauber. Ab kommendem Samstag, 24. Oktober, dürfen Personen aus Deutschland nur noch mit einem triftigen Grund in das nördliche Nachbarland einreisen. Ein touristischer Aufenthalt fällt nicht darunter.



Die hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat Dänemark bewogen, die Grenzen für Touristen aus dem Nachbarland dicht zu machen. Eine Ausnahme bilden dabei die Einwohner des direkt an der dänischen Grenze gelegenen Schleswig-Holstein. Dort liegen die Infektionszahlen unter dem deutschen Gesamtschnitt, darüber hinaus lebt eine große dänische Bevölkerungsgruppe in dem Bundesland. Neben deutschen Urlaubern dürfen auch Besucher aus Griechenland, Estland, Finnland und Norwegen ab Samstag nicht mehr zu touristischen Zwecken nach Dänemark einreisen.Deutschlands nördlichstes Nachbarland ist selbst vor allem in der Region Hovedstaden einschließlich der dort gelegenen Hauptstadt Kopenhagen stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die Region wird vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft, es gilt für sie eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Trotz strikter Hygienemaßnahmen wie einer Maskenpflicht in vielen öffentlichen Bereichen sowie einem Mindestabstandsgebot von einem Meter zu haushaltsfremden Personen stieg die Infektionszahl in Dänemark zuletzt stark an.