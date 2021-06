Dänemark: Maskenpflicht fast überall aufgehoben

München, 11.06.2021 | 08:15 | soe

Dänemark hebt die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit zum 14. Juni in fast allen Bereichen auf. Lediglich im öffentlichen Nahverkehr muss der Mund-Nase-Schutz dann noch von Passagieren getragen werden, die keinen Sitzplatz haben. Zudem treten bereits heute weitere Lockerungen in der Gastronomie in Kraft.



Wie die Tagesschau am 10. Juni berichtete, entfällt die Maskenpflicht in Dänemark schon ab der kommenden Woche fast vollständig. Nur auf Stehplätzen in Zügen und Bussen bleibt die Vorgabe zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorerst bestehen, sie soll voraussichtlich ab dem 1. September aufgehoben werden. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Öffnung der Diskotheken als letzte noch geschlossene Einrichtungen in Dänemark geplant, alle übrigen Branchen durften schon früher den Betrieb wiederaufnehmen.Restaurants und Bars in Dänemark profitieren ab heute von erweiterten Öffnungszeiten. Sie dürfen fortan bis Mitternacht Gäste bewirten, in rund einem Monat sollen dann täglich zwei weitere Stunden bis 2 Uhr nachts hinzukommen. Zudem darf abends wieder Alkohol ausgeschenkt werden. Ab der kommenden Woche kehren außerdem die Bildungseinrichtungen in Deutschlands nördlichem Nachbarland zu einem weitgehend normalen Betrieb zurück.Seit rund einer Woche müssen sich Reisende aus Deutschland beim Grenzübertritt nach Dänemark nicht mehr in Quarantäne begeben. Vom 5. Juni an ist nur noch eine Corona-Testpflicht obligatorisch, diese jedoch doppelt: Bei der Ankunft ist ein maximal 48 Stunden alter PCR- oder Antigentest vorzuweisen, binnen 24 Stunden nach der Einreise müssen sich die Ankommenden noch einmal testen lassen. Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte sowie genesene Personen sind von der Testpflicht befreit, auch für Grenzpendler gelten erleichterte Regelungen.