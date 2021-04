Dänemark öffnet für Urlauber: Lockerungen in vier Phasen

München, 14.04.2021 | 14:51 | soe

Dänemark hat schrittweise Lockerungen der geltenden Reisebeschränkungen angekündigt. Gemäß einer Pressemitteilung des dänischen Justizministeriums vom 13. April soll die Bevölkerung des Landes bald wieder ins Ausland reisen dürfen, zudem sind Erleichterungen bei der Einreise ausländischer Urlauber geplant. Die erste Öffnungsphase beginnt am 21. April, Touristen aus dem Ausland dürfen sich ab dem 1. Mai auf mehr Freiheiten freuen.



Dänemark leitet ab dem 21. April eine schrittweise Lockerung der Reisebeschränkungen ein.

Ab dem 21. April lässt die dänische Regierung ihr generelles Abraten von allen Auslandsreisen für die Bevölkerung fallen. Bislang wurden alle Länder der Welt grundsätzlich als Risikogebiete der Stufe Rot klassifiziert, für die Einreise galten strenge Bestimmungen. Von kommendem Mittwoch an soll nun in Dänemark wieder nach den jeweiligen Infektionslagen unterschieden werden, auf welcher Warnstufe sich ein anderer Staat oder eine Region befindet. So entfällt bei Einreisen aus Gebieten der Stufe Gelb die Quarantänepflicht bei der Ankunft in Dänemark. Ein negativer Corona-Testbescheid ist jedoch weiterhin notwendig.Derzeit ist die Einreise nach Dänemark für Menschen ohne ständigen Wohnsitz im Land nur aus triftigen Gründen gestattet, touristische Einreisen fallen nicht darunter. Ab dem 21. April soll die Liste dieser Gründe erweitert werden. Dann ist es beispielsweise den Besitzern eigener Ferienhäuser oder Boote in Dänemark wieder erlaubt, die Grenze zu übertreten. Das gleiche gilt für Dauercamper und Austauschstudenten. Am 1. Mai tritt dann Lockerungsphase zwei in Kraft: Personen aus EU- und Schengenstaaten, deren Herkunftsländer aus dänischer Sicht keine zu hohen Infektionszahlen verzeichnen, dürfen wieder ohne Quarantäne und Test zu Urlaubszwecken nach Dänemark kommen – sofern sie bereits gegen das Coronavirus geimpft sind. Zwei Wochen später umfasst diese Regelung in Öffnungsstufe drei dann auch Urlauber und andere Einreisende aus den Grenzgebieten der dänischen Nachbarländer.Dänemark zählt zu den Staaten, welche die Einführung eines EU-weit gültigen digitalen grünen Passes unterstützen. Dieses Dokument befindet sich derzeit in der Erstellungsphase und soll ab Ende Juni in allen Staaten der Europäischen Union zum Einsatz kommen. Es ermöglicht dann den Nachweis einer Corona-Impfung, einer überstandenen Corona-Infektion oder eines aktuellen negativen Corona-Tests beim Grenzübertritt sowie bei der Nutzung verschiedener Einrichtungen im Land. Auf diese Weise soll innerhalb Europas der Reiseverkehr, auch für Urlauber, deutlich vereinfacht werden. Welche Erleichterungen Inhabern eines solchen Passes gewährt werden, entscheidet jedoch jedes Land selbst. Dänemark stellt mit Phase vier der Lockerungen, welche die Einführung des digitalen grünen Passes markiert, die Einreise ohne Quarantäne für Besitzer des Dokuments in Aussicht.