Dänemark plant Test bei Einreise auch für Geimpfte

München, 22.12.2021 | 16:13 | soe

Dänemark erwägt die Einführung einer neuen Testpflicht für die Einreise auch für gegen das Coronavirus Geimpfte. Wie die Tagesschau am Mittwochnachmittag berichtet, kündigte der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen entsprechende Pläne für die Verschärfung der Einreisebedingungen an. Für Bewohner der deutschen und schwedischen Grenzgebiete sind allerdings Ausnahmeregelungen vorgesehen.



Dänemark erwägt, auch von Geimpften einen negativen Corona-Test für die Einreise zu fordern.



Einreise nach Dänemark nach aktuellem Stand



Im Moment sind Einreisende, die eine vollständige Corona-Impfung nachweisen können, grundsätzlich von einer Test- oder Quarantänepflicht entbunden. Diese Regelung greift ebenfalls für Personen, die durch ein mindestens 14 Tage und maximal zwölf Monate altes positives PCR-Testergebnis eine Genesung von einer Corona-Infektion belegen können. Wer weder ein Impf- noch ein Genesungszertifikat besitzt, muss bei einer Einreise aus Deutschland entweder ein negatives Testergebnis mitbringen oder sich binnen 24 Stunden nach der Ankunft einem Corona-Test unterziehen. Akzeptiert werden bei vor der Einreise durchgeführten Tests maximal 72 Stunden alte PCR- und höchstens 48 Stunden alte Antigen-Testergebnisse. Kinder unter 16 Jahren sowie Einwohner Schleswig-Holsteins sind von der Testpflicht ausgenommen.



Dänemark ist Hochrisikogebiet



Dänemark wird vom Robert Koch-Institut seit dem 19. Dezember als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Die neue Omikron-Mutation gilt inzwischen als dominierende Variante im Land, bis zum 21. Dezember wurden über 26.000 Corona-Infektionen mit Omikron-Beteiligung nachgewiesen. Am 22. Dezember liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Dänemark bei 1.202,6 und damit auf dem bisherigen Höchststand. Rund 77,8 Prozent der Dänen und Däninnen sind vollständig geimpft. Wird die Verschärfung der Einreisebedingungen umgesetzt, so müssen auch Einreisende aus Deutschland unabhängig von ihrem Impfstatus bald einen negativen Test vorlegen. Zunächst muss der Regierungsvorschlag allerdings noch das dänische Parlament passieren, bevor die neue Regelung in Kraft treten kann. Die Menschen in den Gebieten nahe der Grenze zu Dänemark dürfen jedoch auf gelockerte Bedingungen hoffen. Auch bei vergangenen Maßnahmen hatte Dänemark für sie Ausnahmeregelungen gewährt, entsprechende Pläne sind dieses Mal nach Aussage von Gesundheitsminister Heunicke ebenfalls vorgesehen.Im Moment sind Einreisende, die eine vollständige Corona-Impfung nachweisen können, grundsätzlich von einer Test- oder Quarantänepflicht entbunden. Diese Regelung greift ebenfalls für Personen, die durch ein mindestens 14 Tage und maximal zwölf Monate altes positives PCR-Testergebnis eine Genesung von einer Corona-Infektion belegen können. Wer weder ein Impf- noch ein Genesungszertifikat besitzt, muss bei einer Einreise aus Deutschland entweder ein negatives Testergebnis mitbringen oder sich binnen 24 Stunden nach der Ankunft einem Corona-Test unterziehen. Akzeptiert werden bei vor der Einreise durchgeführten Tests maximal 72 Stunden alte PCR- und höchstens 48 Stunden alte Antigen-Testergebnisse. Kinder unter 16 Jahren sowie Einwohner Schleswig-Holsteins sind von der Testpflicht ausgenommen.Dänemark wird vom Robert Koch-Institut seit dem 19. Dezember als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Die neue Omikron-Mutation gilt inzwischen als dominierende Variante im Land, bis zum 21. Dezember wurden über 26.000 Corona-Infektionen mit Omikron-Beteiligung nachgewiesen. Am 22. Dezember liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Dänemark bei 1.202,6 und damit auf dem bisherigen Höchststand. Rund 77,8 Prozent der Dänen und Däninnen sind vollständig geimpft.

Weitere Nachrichten über Reisen

22.12.2021 Frankreich will Corona-Pass nur für Geimpfte Frankreich plant die Umstellung des COVID-Zertifikats bis Mitte Januar auf einen Impfpass, der nur vollständig geimpften Personen ausgehändigt wird. Ungeimpften drohen damit neue Einschränkungen. Frankreich plant die Umstellung des COVID-Zertifikats bis Mitte Januar auf einen Impfpass, der nur vollständig geimpften Personen ausgehändigt wird. Ungeimpften drohen damit neue Einschränkungen.

22.12.2021 Katalonien: Nächtliche Ausgangssperre und Club-Schließungen geplant Im spanischen Katalonien mit der Metropole Barcelona sind strengere Beschränkungen geplant. Diese umfassen eine nächtliche Ausgangssperre sowie die Schließung von Clubs und Bars. Im spanischen Katalonien mit der Metropole Barcelona sind strengere Beschränkungen geplant. Diese umfassen eine nächtliche Ausgangssperre sowie die Schließung von Clubs und Bars.

22.12.2021 Bund-Länder-Gipfel: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte beschlossen Auf dem Bund-Länder-Treffen wurden verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Ab dem 28. Dezember müssen auch Geimpfte und Genesene ihre Kontakte reduzieren. Auf dem Bund-Länder-Treffen wurden verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Ab dem 28. Dezember müssen auch Geimpfte und Genesene ihre Kontakte reduzieren.

22.12.2021 EU-Impfnachweis: Ohne Booster neun Monate gültig Die Europäische Kommission hat die Gültigkeit des EU-Impfnachweises verkürzt. Sofern keine Booster-Impfung erfolgt, verliert das Zertifikat nach neun Monaten seine Gültigkeit. Die Europäische Kommission hat die Gültigkeit des EU-Impfnachweises verkürzt. Sofern keine Booster-Impfung erfolgt, verliert das Zertifikat nach neun Monaten seine Gültigkeit.