Dänemark: Verschärfte Corona-Maßnahmen seit 10. Dezember

München, 13.12.2021 | 10:54 | rpr

Nachdem in Dänemark vor gut zwei Monaten die landesweiten Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden, zieht Deutschlands nördlicher Nachbar im Zuge einer neuen Corona-Welle die Restriktionen wieder an. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes heißt, gelten seit dem 10. Dezember wieder striktere Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens. Unter anderem müssen Nachtclubs schließen, Restaurants und Bars dürfen nur noch bis 24 Uhr öffnen.



Seit dem 10. Dezember gelten in Dänemark unter anderem im Nachtleben verschärfte Regelungen.



Einführung des Corona-Passes im November



Schon zwei Wochen zuvor wurden in Dänemark erste landesweite Maßnahmen wiedereingeführt. Seit dem 29. November ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Einzelhandel, öffentlichen Nahverkehr, in Restaurants und Gesundheitseinrichtungen wieder verpflichtend. Ausgenommen hiervon sind Kinder unter zwölf Jahren. Darüber hinaus wird seit Ende November für das Betreten von gastronomischen Betrieben, dem Einzelhandel sowie Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen die Vorlage des Corona-Passes gefordert. Dieser bescheinigt, dass die jeweilige Person negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen ist. Kinder unter 15 Jahren sind von der Nachweispflicht jedoch ausgenommen.



Aktuelle Corona-Lage



