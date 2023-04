Deutschland: Warnstreik im Nahverkehr

München, 25.04.2023 | 16:54 | spi

Der Warnstreik im Nahverkehr findet am 26. April in fünf deutschen Bundesländern statt. Beschäftigte von rund 40 Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein legen ganztägig die Arbeit nieder. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Arbeitskämpfen fällt der Streik am kommenden Mittwoch jedoch kleiner aus, da die Angestellten im öffentlichen Dienst nicht an der Aktion teilnehmen.



In mehreren Bundesländern wird am 26. April der öffentliche Nahverkehr bestreikt.



In diesen Regionen Deutschlands wird am 26. April gestreikt



In Baden-Württemberg wird nach derzeitigem Stand nur die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH bestreikt. In Bayern legen die Beschäftigten der KVG Kahlgrund Verkehrs GmbH die Arbeit nieder, in Niedersachsen die Regiobus Hannover GmbH. Außerdem fallen in Niedersachsen die Verkehrsmittel der Mindener Kreisbahnen GmbH, der Häfen und Güterverkehr AG HGK und der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft OVAG aus. Auch im Kreis Plön in Schleswig-Holstein werden die Verkehrsbetriebe bestreikt. Fahrgäste in den betroffenen Regionen müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.



Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen



