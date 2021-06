Digitaler grüner Nachweis geht europaweit an den Start

München, 09.06.2021 | 09:52 | rpr

Der digitale grüne Nachweis soll schon bald das Reisen in der gesamten Europäischen Union erleichtern. Wie es auf der offiziellen Homepage der Europäischen Union heißt, soll ab dem 1. Juli das digitale Zertifikat in der gesamten EU verfügbar sein. Bereits jetzt haben die EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, mit einer Ausstellung des Zertifikats zu beginnen. In dem digitalen grünen Nachweis kann vermerkt werden, ob jemand bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft, genesen oder negativ auf COVID-19 getestet ist.



Ab 1. Juli soll der digitale grüne Nachweis europaweit eingeführt werden.

Bereits Ende April dieses Jahres wurde die Einführung des digitalen grünen Nachweises vom Europaparlament in Aussicht gestellt. Wie das Nachrichtenportal Deutschlandfunk berichtet, waren bislang auch die Verhandlungen zwischen EU-Parlament und den Mitgliedstaaten erfolgreich. Nun soll ab 1. Juli das grüne Zertifikat europaweit an den Start gehen und für erleichterte Einreisebedingungen sorgen. Bereits jetzt haben EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, das Zertifikat auszustellen. Griechenland beispielsweise beruht schon seit einigen Monaten auf die Einführung eines digitalen grünen Nachweises. Bereits seit Mitte Mai ist hier eine quarantänefreie Einreise für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte oder negativ Getestete möglich ist.Auch in Deutschland ist die Einführung eines digitalen grünen Nachweises in Planung. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitteilt, soll eine entsprechende App gemäß der EU-Richtlinien des grünen Zertifikats ab Ende Juni an den Start gehen. Eine Ausstellung der Impfzertifikate von Impfzentren oder Hausärzten soll dann digital oder in Papierform erfolgen. Eine digitale Erfassung bereits ausgestellter Impfzertifikate ist bei Hausärzten und in Apotheken möglich.Personen erhalten im Zuge ihrer Impfung ein Zertifikat in Form eines QR-Codes mit elektronischer Signatur, die vor Fälschungen schützen soll. Wird der QR-Code bei einer Kontrolle – wie etwa bei einer Einreise – gescannt, durchläuft er demzufolge eine Überprüfung. Dabei hat jede ausstellende Institution der Zertifikate einen eigenen digitalen Signaturschlüssel hinterlegt, welcher in einer EU-weiten Datenbank gespeichert wird. Der digitale grüne Nachweis wird dabei in der jeweiligen Landessprache und auf Englisch ausgestellt und ist in allen Mitgliedsstaaten der EU gültig. Wie es auf der offiziellen Homepage der Europäischen Union heißt, ist Deutschland schon technisch bereit für eine Zuschaltung zur EU-Schnittstelle.