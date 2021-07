Dominikanische Republik: Ausgangssperre soll in drei Wochen enden

Die Dominikanische Republik will die nächtliche Ausgangssperre innerhalb der nächsten drei Wochen schrittweise abschaffen. Ein Plan von Präsident Luis Abinader sieht zunächst in mehreren Stufen erfolgende Lockerungen vor, die jeweils im Wochenrhythmus in Kraft treten sollen. Ab Stufe 3 ist dann die Aufhebung der Ausgangssperre in jenen Provinzen möglich, welche die Anforderungen an den Fortschritt der Impfkampagne erfüllen.



Zweite Lockerungsphase ab 14. Juli



In der kommenden Woche soll ab dem 14. Juli die zweite Phase der Lockerungsinitiative in Kraft treten. Dann wird nach Plänen der dominikanischen Regierung die Ausgangssperre von Montag bis Freitag um je eine Stunde nach hinten verschoben und beginnt fortan um 23 Uhr, am Wochenende profitieren die Menschen von einer um je zwei Stunden verlängerten Ausgangszeit. Die Transitfrist beläuft sich weiterhin auf je zwei Stunden, zudem wird der Alkoholverkauf generell wieder bis zum Beginn der Sperrzeit gestattet.



Aufhebung der Ausgangssperre ab 21. Juli



