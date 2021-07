Dominikanische Republik: Ausgangssperre gelockert

München, 05.07.2021 | 15:32 | soe

Die Dominikanische Republik passt zum 7. Juli die Modalitäten der nächtlichen Ausgangssperre an. Sie soll dann landesweit zu den gleichen Zeiten beginnen und enden, aktuell sind die Sperrzeiten noch regional unterschiedlich geregelt. Gemäß einem Bericht der Zeitung Dominican Today stellt die Regierung zudem in Aussicht, in Provinzen mit 70 Prozent Impfquote die Ausgangssperre gänzlich aufzuheben.



Die derzeitige Ausgangssperre, welche zum 7. Juli ausläuft, legt die Start- und Endzeiten für die einzelnen Provinzen unterschiedlich fest. In den meisten Regionen dürfen die Menschen ab 18 Uhr ihre Unterkünfte nicht mehr verlassen, zum Erreichen der eigenen Wohnung werden jedoch mehrstündige Transitfristen gewährt. Ab kommendem Mittwoch tritt die nächtliche Ausgangssperre in der gesamten Dominikanischen Republik unter der Woche erst ab 22 Uhr in Kraft. Um ihre Häuser zu erreichen, gilt eine Frist bis Mitternacht. An den Wochenenden greift die Sperrzeit bereits zwei Stunden früher um 19 Uhr mit einer Transitzeit bis 21 Uhr. Die Endzeit gilt an allen Wochentagen jeweils um 5 Uhr am Folgetag. Die neue Fassung der Ausgangssperren-Regelung wurde dieses Mal nicht mit einem vorab festgelegten Ablaufdatum versehen, sondern soll in Kraft bleiben, bis die dominikanischen Behörden nach Überprüfung Neuerungen beschließen.Im Rahmen der fortschreitenden Impfkampagne können einzelne Regionen des Urlaubslandes jedoch auf eine baldige Aufhebung der Ausgangssperre hoffen. So kündigte Präsident Luis Abinader an, die Ausgangsbeschränkungen in Provinzen mit einer hohen Impfquote aufzuheben. Als Schwellenwert wird die vollständige Impfung mit beiden notwendigen Dosen von mindestens 70 Prozent der berechtigten Bevölkerung angesetzt. Diese Marke gilt gemeinhin als Voraussetzung für das Erreichen einer Herdenimmunität. Derzeit haben in der gesamten Dominikanischen Republik etwa 46,7 Prozent der Einwohner die Erstimpfung, rund 28,5 Prozent bereits den vollständigen Impfschutz erhalten (Stand zum 3. Juli).Größere Versammlungen bleiben in der Dominikanischen Republik weiterhin verboten; Parks, Promenaden und ähnliche Freiflächen dürfen jedoch zur Freizeitgestaltung genutzt werden. In gastronomischen Betrieben sind maximal sechs Personen pro Tisch erlaubt. Außerdem gelten für den Verkauf alkoholischer Getränke Beschränkungen: Sie dürfen an öffentlich zugänglichen Orten nur zwischen 5 und 18 Uhr konsumiert werden. Von 18 Uhr bis zum Beginn der Ausgangssperre vier Stunden später ist es gewerblichen Anbietern gestattet, Alkohol in original verschlossenen Behältern zum Mitnehmen zu verkaufen.