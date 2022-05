Einreiseregeln nach Deutschland ab 1. Juni gelockert

München, 25.05.2022 | 10:11 | soe

Deutschland lockert über den Sommer die Einreiseregeln. Ab dem 1. Juni wird laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kein 3G-Nachweis mehr benötigt, um in die Bundesrepublik einreisen zu dürfen. Diese Regelung soll zunächst bis Ende August gelten. Damit wird vor allem Urlaubsrückkehrern und -rückkehrerinnen die Einreise deutlich erleichtert.



Derzeit gilt noch für alle nach Deutschland Einreisenden ab einem Alter von zwölf Jahren die Pflicht, einen Impf-, Genesungs- oder negativen Corona-Testnachweis zu erbringen. Daran müssen sich sowohl Flugreisende, als auch die Nutzer und Nutzerinnen aller anderen Transportmittel und Einreisemöglichkeiten halten. Mit diesen strengen Bestimmungen stand Deutschland im europäischen Vergleich jedoch zunehmend allein da, die meisten anderen Staaten haben ihre coronabedingten Einreisebeschränkungen bereits aufgehoben. Ab dem 1. Juni zieht nun auch die Bundesrepublik nach und schafft die 3G-Pflicht für die Einreise ab – vorübergehend.Vorerst soll die Lockerung nur bis zum 31. August 2022 gelten. Die aktuell sinkenden Fallzahlen ermöglichen es den Behörden laut Karl Lauterbach, zumindest während der Sommermonate die Zügel etwas lockerer zu lassen. In den vergangenen Pandemiejahren hatte die warme Jahreszeit stets eine Erholung gebracht und die Infektionszahlen deutlich abfallen lassen. Dieser Trend scheint sich auch im Augenblick wieder abzuzeichnen. Mit Stand zum 25. Mai verzeichnete das Robert-Koch-Institut seit längerer Zeit erstmalig wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 300, die täglichen Neuansteckungen der vergangenen 24 Stunden lagen bei 49.141.Der Gesundheitsminister sieht die Zeit für eine völlige Entwarnung jedoch noch nicht gekommen. Auch bei den niedrigen Inzidenzen im Sommer müsse man bei einer globalen Pandemie noch vorsichtig bleiben, so Lauterbach. Aus diesem Grund bleiben auch ab dem 1. Juni die strengeren Bestimmungen für die Einreise aus Virusvariantengebieten weiterhin bestehen. Sie sehen unter anderem eine verpflichtende Quarantäne nach der Ankunft in Deutschland vor. Derzeit wird jedoch kein Land als Virusvariantengebiet geführt.