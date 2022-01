England und Irland lockern Einreise

München, 07.01.2022 | 15:52 | soe

England und Irland haben ihre Einreisebestimmungen für geimpfte Personen gelockert. In Irland müssen sie sowie auch Genesene seit dem 6. Januar kein negatives Corona-Testergebnis mehr vorweisen, für den Grenzübertritt nach England gilt die Lockerung ausschließlich für Geimpfte seit dem 7. Januar um 4 Uhr morgens. Zudem entfällt dort die Quarantäne.



England erlässt vollständig Geimpften seit dem 7. Januar die Quarantäne und den Test vor der Einreise.

Wer aus Deutschland nach Irland reisen möchte und entweder vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen ist, muss seit Freitag kein negatives Testresultat mehr mitbringen. Von allen anderen Reisenden wird hingegen ein negativer PCR-Test verlangt, der nicht älter als 72 Stunden ist. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht jedoch ausgenommen. Darüber hinaus fordern die irischen Behörden das Ausfüllen eines Passenger Locator Form, dies ist zwingend online vorzunehmen.Auch in Irlands Nachbarstaat England gibt es Lockerungen bei der Einreise, die seit heute in Kraft sind. Vollständig geimpfte Reisende müssen sich nicht mehr vorab auf das Coronavirus testen lassen und nach der Ankunft nicht isolieren. Nach wie vor Pflicht bleibt allerdings ein PCR-Test, der spätestens zwei Tage nach der Einreise vorgenommen werden muss. Ab dem 9. Januar ist dafür jedoch auch ein Antigen-Schnelltest zugelassen. Genesene mit nur einer Impfung profitieren nicht von der gelockerten Regelung. Auch für Ungeimpfte bleiben die Bestimmungen streng: Sie müssen vor sowie zwei und acht Tage nach der Einreise PCR-Tests durchführen und sich für zehn Tage häuslich isolieren.Wie das Touristikportal Fvw berichtet, gelten die Lockerungen zunächst nur für England. Die anderen Landesteile von Großbritannien (Wales, Schottland und Nordirland) halten an der bisherigen Regelung fest und fordern auch von Geimpften einen negativen Corona-Test, der vor der Einreise durchgeführt wurde. Schottland ermöglicht Ungeimpften darüber hinaus kein Freitesten aus der zehntägigen Quarantäne.