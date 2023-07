England: Streiks im Luft- und Schienenverkehr angekündigt

München, 14.07.2023 | 14:42 | spi

Streiks in England schränken den Fernverkehr ein. Vom 28. Juli bis zum 1. August sowie vom 4. bis zum 8. August streikt das Flughafenpersonal in London Gatwick. Die Gewerkschaft Unite teilte mit, dass mit Flugausfällen und Verspätungen zu rechnen sei. Am Flughafen Birmingham, wo die Gewerkschaft Unite ebenfalls zur Arbeitseinstellung aufruft, sei indes nur mit Verspätungen zu rechnen. Ab dem 18. Juli findet am Flughafen Birmingham der Streik auf unbestimmte Dauer statt. Außerdem finden Lohnkämpfe auf der Schiene statt. 16 Bahnunternehmen werden im Vereinigten Königreich durch Überstundenverbote mit ganztägigen Ausständen im Betriebsablauf eingeschränkt.



Drei Streiks im Juli und August schränken die Mobilität in England ein. © London Gatwick Airport

Reisende von und nach England haben es derzeit nicht leicht. Im Juli und August finden zwei Streiks an Flughäfen und ein landesweiter Ausstand bei 16 Bahnunternehmen statt. Fluggäste müssen sich vom 28. Juli bis zum 1. August sowie vom 4. bis zum 8. August auf große Störungen am Flughafen London Gatwick einstellen. Knapp 1.000 Mitglieder der Gewerkschaft Unite legen in beiden Zeiträumen ihre Arbeit nieder. Es muss mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Betroffene Reisende werden gebeten, sich mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen.Auch in Birmingham findet ein Streik der Gewerkschaft Unite statt. Die Ausmaße dieses Arbeitskampfes sollen allerdings weniger heftig ausfallen als in Gatwick. Trotzdem sollten Reisende längere Wartezeiten und Verspätungen in ihrer Planung berücksichtigen. Am Airport Birmingham beginnt der Lohnkampf am 18. Juli. Wann die Protestaktion endet, ist bislang noch unbekannt.Die britische Eisenbahngewerkschaft Aslef ruft ihre Mitglieder aus 16 Bahnunternehmen auf, ab dem 17. Juli für sechs Tage keine Überstunden mehr zu leisten. Bis zum 22. Juli müssen Reisende also mit verspäteten oder ausgefallenen Zügen rechnen. Damit überschneidet sich der Aslef-Streik mit dem der Gewerkschaft RMT. Am 20., 22. und 29. Juli sind landesweit ganztägige Arbeitsniederlegungen geplant. An den drei Terminen werden massive Verspätungen und Zugausfälle erwartet.