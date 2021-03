EU will digitalen grünen Corona-Pass zum 1. Juni

München, 18.03.2021 | 08:58 | soe

Die Pläne zur Einführung eines einheitlichen Corona-Passes in der Europäischen Union nehmen immer konkretere Formen an. Bereits zum 1. Juni soll das „Digital Green Certificate“ eingeführt werden und Personen mit vollständiger Corona-Immunisierung, Genesenen sowie negativ Getesteten ein freieres Reisen in den Sommerferien ermöglichen. Die Mitgliedsländer sind dazu angehalten, Prüfsysteme für die neuen Zertifikate einzuführen.



Ab dem 1. Juni 2021 soll der digitale grüne Corona-Pass überall in der EU anerkannt werden. © European Union



Vorgaben für EU-Staaten verbindlich



Die EU-Kommission überlässt den einzelnen Mitgliedsstaaten weiterhin die Entscheidung darüber, welche Reise-Erleichterungen sie jeweils mit dem digitalen grünen Zertifikat verbinden wollen. Denkbar ist zum Beispiel der Erlass der Quarantäne- oder Testpflicht bei Einreise. Pflicht soll jedoch dessen Anerkennung sein: Die Staaten müssen ihre technischen Systeme so ausrüsten, dass der QR-Code des Passes gelesen werden kann. Dafür will die EU ein einheitliches Gateway aufbauen. Außerdem müssen für jeden Reisenden, der ein solches Zertifikat vorweisen kann, die gleichen Bedingungen gewährt werden.



Viel mehr als nur ein Impfpass



Bei dem geplanten grünen Zertifikat handelt es sich um keinen reinen Impfpass, sondern ein weiter gefasstes Dokument, das die Freizügigkeit innerhalb der EU wiederherstellen soll. Nach erfolgter Impfung, Genesung oder negativem Corona-Testergebnis wird das Zertifikat ausgestellt, unterzeichnet und daraus ein QR-Code generiert. Dieser liegt in Papierform oder digital auf dem Smartphone vor. Gelesen wird der Code beispielsweise beim Grenzübertritt zu einem anderen EU-Land, aber auch der Zutritt zu Kinos, Restaurants und kulturellen Einrichtungen könnte auf diese Weise geregelt werden.

