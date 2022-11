Europa: Diese Städte haben die schönsten Häuser

München, 24.11.2022 | 15:42 | soe

Städtereisende wissen neben einem reichen Kulturangebot und guten Einkaufsmöglichkeiten auch eine sehenswerte Architektur zu schätzen. Eine Erhebung des britischen Versicherungsunternehmens Alan Boswell Group kürte nun die europäischen Städte mit den schönsten Häusern, darunter befinden sich auch zwei deutsche Metropolen. Auf dem ersten Platz landet jedoch eine Inselhauptstadt.



Paris gehört laut einer aktuellen Studie zu den Städten mit den schönsten Häusern Europas.

In Zusammenarbeit mit dem sozialen Bildernetzwerk Pinterest hat die Alan Boswell Group eine Studie durchgeführt, in der die Gesamtzahl der Posts aller größeren europäischen Städte mit Bezug zu Gebäuden gesammelt wurde. Ergänzt wurden die geteilten Bilder durch weitere Informationen aus Online-Publikationen, sodass die Städte in ein ästhetisches Ranking geordnet werden konnten. Inspiriert wurde die Erhebung durch einen Anstieg der Google-Suchanfragen nach den „schönsten europäischen Städten“ um 50 Prozent.Als Stadt mit den schönsten Gebäuden innerhalb Europas setzte sich gemäß ihrer Pinterest-Präsenz London durch. Hervorgehoben wird vor allem die Vielfalt an Architekturstilen, die von englischem Barock bis zu hochmodernen Neubauten reichen. Hinzu kommt der wirtschaftliche Wohlstand der Metropole, der eine entsprechend opulente Gestaltung und Renovierung der Wohnhäuser ermöglicht. Die über 272.000 Millionäre und Millionärinnen Londons möchten schließlich standesgemäß residieren, sehr zur Freude der architekturästhetisch interessierten Touristen und Touristinnen. Auf Platz 2 landet mit Berlin die erste deutsche Stadt. Sie punktet vor allem durch ihr modernes, im Rahmen des Neuaufbaus in den 1950er und 1960er Jahren entstandenes Flair.Auf Platz 3 folgt mit einer Kombination aus klassischem und modernem Stil Paris, dessen charmante Viertel schon die Heimat zahlreicher großer Designer waren. Rang 4 sichert sich die Grachtenstadt Amsterdam, wo es im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Großstädten nur wenige wirklich hohe Gebäude gibt und die Fassaden oft mit bunten Farben geschmückt sind. Auf den übrigen sechs Plätzen der Aufstellung finden sich ausschließlich südeuropäische Städte wieder. Dabei teilen sich Platz 5 Rom und Neapel, Platz 7 Athen und Venedig. Mit Barcelona auf Rang 9 und Madrid auf Rang 10 sichern sich zwei sehr sehenswerte spanische Städte ihre Positionen unter den Top Ten, auf dem 13. Platz landet als zweite deutsche Metropole die Hansestadt Hamburg.