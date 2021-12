Fidschi verschärft Einreiseregeln

München, 08.12.2021 | 10:08 | cge

Der Inselstaat Fidschi hat die Einreiseregeln verschärft. Für die Einreise müssen deutsche Urlauberinnen und Urlauber vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein sowie einige Corona-Tests durchführen lassen. Darüber hinaus besteht vor Abreise und nach Ankunft eine Isolierungspflicht. Dies geht aus den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes hervor.



Fidschi verschärft die Einreiseregeln.

Wer nach Fidschi einreisen möchte, muss vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Zudem stuft Fidschi Deutschland derzeit als Red List Country ein, woraus strengere Einreiseregeln resultieren. Demnach besteht für Einreisende aus der Bundesrepublik die Pflicht zu einer fünftägigen Selbstisolierung vor der Reise in den Inselstaat. Weiterhin muss ein negativer PCR-Test nachgewiesen werden, der vor Abreise nicht älter als 72 Stunden sein darf. Nach der Ankunft greift eine weitere Quarantänevorgabe für 14 Tage. Am Tag der Anreise muss außerdem ein PCR-Test durchgeführt werden. Weitere PCR-Tests werden an den Tagen fünf und zwölf der Isolation nötig. Reisende müssen zudem die Kontaktnachverfolgungsapp careFIJI herunterladen und während ihres Aufenthalts nutzen.Fidschi erkennt die Impfstoffe der Hersteller AstraZeneca, Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson und Moderna für die Einreise an. Die vollständige Impfung muss hierfür bereits 14 Tage zurückliegen. Eine Ausnahme für die Vorlage eines Impfnachweises gilt nur für Reisende unter 18 Jahren, die von einem Elternteil oder Vormund begleitet werden.In Fidschi waren zum 6. Dezember nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes bereits 91,0 Prozent der Bevölkerung über 18 Jahre vollständig gegen das Coronavirus geimpft. An diesem Tag wurden für die vergangenen 24 Stunden bei zehn Personen neue Infektionen mit dem COVID-19 festgestellt. Laut Informationen von Zeit Online lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Fidschi am 7. Dezember bei 6,2 (Vergleich Deutschland am 8. Dezember: 427,0).