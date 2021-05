Finnland hält Grenzen für Touristen weiter geschlossen

München, 20.05.2021 | 12:16 | soe

Finnland will die strengen Einreisebestimmungen auch weiterhin beibehalten. Wie die Website schengenvisainfo.com berichtet, will das skandinavische Land die ursprünglich für Juni angekündigten Lockerungen nicht umsetzen. Damit dürfen touristische Einreisen aus Deutschland weiterhin nicht stattfinden.



Finnland hält seine Grenzen für Touristen aus Deutschland weiterhin geschlossen.

Als Grund für die weitere Verschiebung einer touristischen Öffnung wird die innerhalb der Europäischen Union noch immer zu hohe Infektionsrate genannt. Kaum ein Staat unterschreitet derzeit einen 14-Tage-Inzidenzwert von 200 Fällen je 100.000 Einwohner. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hängen die Einreisebedingungen nach Finnland vom Infektionsgeschehen des jeweiligen Herkunftslandes ab. Innerhalb von 14 Tagen darf der Inzidenzwert nicht über 25 liegen. Deutschland überschreitet diese Grenze, weshalb nicht notwendige, touristische Reisen nach Finnland aktuell nicht gestattet sind. Wann genau diese strengen Vorgaben gelockert werden, ist laut Kirsi Pimiä, Sekretärin des finnischen Innenministeriums, derzeit noch völlig unklar. Lediglich Island darf aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte auf zeitnahe Einreisemöglichkeiten nach Finnland hoffen.Finnland verzeichnet seit Ende März ein stetiges Absinken der Corona-Infektionszahlen, die dritte Pandemie-Welle scheint damit gebrochen. Aus deutscher Sicht wird derzeit nur die finnische Region Päijät-Häme als Risikogebiet auf der Liste des Robert Koch-Instituts geführt. Dort liegt unter anderem Finnlands Sporthauptstadt Lahti. Von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die übrigen Gebiete Finnlands wird seitens des Auswärtigen Amtes abgeraten. In dem nordischen Land gelten regional unterschiedliche Auflagen für Gastronomiebetriebe bezüglich der erlaubten Öffnungszeiten und Auslastung, in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es eine Maskenpflicht.Finnland hatte seine Landesgrenzen in der Nacht zum 27. Januar für die meisten ausländischen Reisenden geschlossen. Damals war die Maßnahme bis zum 25. Februar angesetzt, nur finnische Staatsbürger sowie Personen mit triftigen Gründen dürfen seither noch in das Land einreisen. Auch im Frühjahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Finnland zeitweise zu Grenzschließungen als Corona-Maßnahme gegriffen.