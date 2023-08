Florida bereitet sich auf Hurrikan Idalia vor

München, 29.08.2023 | 13:37 | spi

Hurrikan Idalia wird am Mittwochmorgen Ortszeit die Westküste Floridas erreichen. Die Bevölkerung und Reisende müssen sich auf schwere Unwetter einstellen. Für weite Teile der Küstenregion wurden entsprechende Hurrikan- und Sturmflutwarnungen herausgegeben, in 46 Bezirken wurde der Notstand ausgerufen. Der Flughafen von Tampa stellt bereits am Dienstag den Flugbetrieb ein. Idalia war zuvor als Tropensturm über Kuba hinweggezogen und hatte am Montag so an Stärke gewonnen, dass der Sturm nun als Hurrikan der Kategorie drei eingestuft wird.



Laut Prognosen trifft der Tropensturm Idalia Floridas Westküste als Hurrikan der Kategorie drei.



Reisende an Floridas Westküste



DeSantis forderte die Menschen in den betroffenen Regionen auf, sich ab Dienstag „auf starke Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle vorzubereiten“. Dies gilt auch für Reisende. Urlauberinnen und Urlauber sollten den Anweisungen der Behörden und des Hotelpersonals folgen. Es ist wichtig, immer über die aktuelle Wetterlage informiert zu sein. Bei Sturm sollte die Unterkunft nicht verlassen und die Küste gemieden werden. Auch Reisende im Landesinneren und an der Ostküste müssen mit Einschränkungen rechnen.



Tropensturm Idalia über Kuba



Der Tropensturm Idalia ist bereits über Kuba hinweggezogen. Auch auf der Karibikinsel wurde in einigen Regionen der Ausnahmezustand ausgerufen. Dort brachte der Sturm vor allem heftige Regenfälle. Kubanische Medien berichteten von Überschwemmungen in Pinar del Río. Die diesjährige Atlantische Hurrikansaison begann am 1. Juni 2023 und endet am 30. November. Bisher war der Hurrikan Franklin der Kategorie vier mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde der verheerendste der Saison. An der Westküste Floridas werden lebensgefährliche Sturmfluten erwartet. Auch die dicht besiedelte Region um die Tampa Bay wird am Mittwochmorgen von Hurrikan Idalia getroffen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat für weitere Regionen den Notstand ausgerufen. Teilweise müssen die Menschen ihre Häuser verlassen. Die Nationalgarde unterstützt mit 1.100 Mitgliedern die Schutzmaßnahmen.DeSantis forderte die Menschen in den betroffenen Regionen auf, sich ab Dienstag „auf starke Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle vorzubereiten“. Dies gilt auch für Reisende. Urlauberinnen und Urlauber sollten den Anweisungen der Behörden und des Hotelpersonals folgen. Es ist wichtig, immer über die aktuelle Wetterlage informiert zu sein. Bei Sturm sollte die Unterkunft nicht verlassen und die Küste gemieden werden. Auch Reisende im Landesinneren und an der Ostküste müssen mit Einschränkungen rechnen.Der Tropensturm Idalia ist bereits über Kuba hinweggezogen. Auch auf der Karibikinsel wurde in einigen Regionen der Ausnahmezustand ausgerufen. Dort brachte der Sturm vor allem heftige Regenfälle. Kubanische Medien berichteten von Überschwemmungen in Pinar del Río. Die diesjährige Atlantische Hurrikansaison begann am 1. Juni 2023 und endet am 30. November. Bisher war der Hurrikan Franklin der Kategorie vier mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde der verheerendste der Saison.

Weitere Nachrichten über Reisen

29.08.2023 München setzt auf Festpreise für Taxifahrten In Münchner Taxis können Fahrgäste ab dem 1. September den Streckenpreis bereits vor der Abfahrt festlegen. Der Taxameter kommt nur noch bei wenigen Fahrten zum Einsatz. In Münchner Taxis können Fahrgäste ab dem 1. September den Streckenpreis bereits vor der Abfahrt festlegen. Der Taxameter kommt nur noch bei wenigen Fahrten zum Einsatz.

28.08.2023 Montenegro: Drohnen müssen vor Einreise registriert werden Wer nach Montenegro reist und dort mit einer Drohne fliegen möchte, muss das Luftfahrzeug zuvor offiziell anmelden. Ohne Registrierung kann der Zoll die Drohne beschlagnahmen. Wer nach Montenegro reist und dort mit einer Drohne fliegen möchte, muss das Luftfahrzeug zuvor offiziell anmelden. Ohne Registrierung kann der Zoll die Drohne beschlagnahmen.

24.08.2023 England: Streik am Flughafen Gatwick Kurz bevor in England die Ferien beginnen, finden Streiks im Vereinigten Königreich statt. An den Flughäfen Gatwick und Birmingham sowie auf den Schienen drohen Arbeitskämpfe. Kurz bevor in England die Ferien beginnen, finden Streiks im Vereinigten Königreich statt. An den Flughäfen Gatwick und Birmingham sowie auf den Schienen drohen Arbeitskämpfe.

23.08.2023 Kenia: "Visa on arrival” wird nicht mehr ausgestellt Das provisorische "Visa on arrival" wird ab sofort nicht mehr ausgestellt. Reisende müssen künftig wieder über die Online-Visumplattform einen Antrag stellen. Das provisorische "Visa on arrival" wird ab sofort nicht mehr ausgestellt. Reisende müssen künftig wieder über die Online-Visumplattform einen Antrag stellen.