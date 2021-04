Unterwassermuseum in Cannes eröffnet

München, 09.04.2021 | 09:10 | rpr

Seit Februar 2021 finden Taucher und Schnorchler an der französischen Riviera eine besondere Unterwasser-Attraktion vor. Vor der Küste von Cannes erstreckt sich ein Skulpturenpark, welcher insgesamt sechs Gesichter aus Beton umschließt. Nach Informationen des Spiegel wurde das Unterwassermuseum vom Künstler Jason deCaires Taylor entworfen.



Vor der Küste von Cannes erstreckt sich ein im Februar 2021 eröffnetes Unterwassermuseum. (Symbolbild)

Der Skulpturenpark erstreckt sich in etwa vier Metern Tiefe südlich der Cannes vorgelagerten Insel Sainte-Marguerite. Insgesamt vier Jahre dauerte die Entstehung des Unterwassermuseums, welches von der Stadt Cannes finanziert wurde. Seit Februar 2021 können Taucher und Schnorchler die Skulpturen unter Wasser entdecken, die etwa zwei Meter hoch und rund sechs Tonnen schwer sind. Als Vorlage für die „Gesichter aus Beton“ dienten Gipsabdrücke von Einheimischen. Zusätzlich bildet der Skulpturenpark ein künstlich angelegtes Riff, welches die mittelmeertypischen Neptungras-Wiesen vor der Küste von Cannes schützen soll.Mit der Entstehung des Unterwassermuseums greift Taylor die Geschichte des „Manns mit der eisernen Maske“ auf, der im 17. Jahrhundert auf der Insel Sainte-Marguerite gefangen gehalten wurde. Die Gesichter werden in zwei Teilen dargestellt, dabei ähnelt der äußere Part einer Maske. Ebenso bildet der Skulpturenpark eine Metapher für den Ozean ab. Wie der Künstler erklärt, sehen Beobachter vom Land aus nur die ruhig oder kraftvoll wirkende Meeresoberfläche, unter der sich ein fragiles, fein ausbalanciertes Ökosystem befinde.Der Skulpturenpark vor der Küste von Cannes ist nicht das erste Projekt des Künstlers. Auch vor der Küste Cancúns in Mexiko sowie vor Lanzarote und Oslo erstrecken sich die Kunstwerke Taylors. Das Museo Atlántico vor der Küste der Kanarischen Insel Lanzarote beispielsweise ist das erste Museum seiner Art in Europa und für Taucher ein beliebtes Ausflugsziel. Dieses befindet sich in der Nähe des Playa Blanca und kann nur mit einem Boot erreicht werden. Die Sehenswürdigkeit wurde bereits 2016 eröffnet und erstreckt sich in einer Meerestiefe von zwölf bis 14 Metern.