Frankreich will Corona-Pass nur für Geimpfte

München, 22.12.2021 | 12:58 | soe

Frankreich plant neue Einschränkungen für den ungeimpften Teil der Bevölkerung. Bis Mitte Januar 2022 soll der bisher genutzte COVID-Pass, welcher eine Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis nachweisen kann, durch einen reinen Impfpass ersetzt werden. Dieser wird ausschließlich vollständig geimpften Personen ausgehändigt und berechtigt zum Zutritt zu Restaurants, Bars und Kinos – Ungeimpfte haben dann auch mit negativem Test keinen Zugang mehr.



Die Pläne der französischen Regierung gab Premierminister Jean Castex Ende der vergangenen Woche nach einer Sitzung des Corona-Krisenstabs bekannt. Demnach soll der bislang auf dem 3G-Prinzip basierende Gesundheitspass in einen reinen Impfpass transformiert werden, der nur für vollständig geimpfte Personen verfügbar ist. Dies schließt auch den Erhalt von Booster-Impfungen mit ein. Zunächst kündigte die Regierung eine Einführung des neuen Systems in der zweiten Januarhälfte an, Regierungssprecher Gabriel Attal erklärte in einer Pressekonferenz am 21. Dezember jedoch eine Verkürzung der Frist. Nun soll der Impfpass bereits in den ersten beiden Wochen von 2022 eingeführt werden. Angesichts der Omikron-Variante sei keine Zeit zu verlieren, so Attal.In vielen Bereichen des täglichen Lebens haben Ungeimpfte damit ab Anfang Januar keinen Zutritt mehr. Sobald ein negativer Corona-Test nicht mehr zum Erhalt des COVID-Passes berechtigt, bleiben ihnen beispielsweise Bar- und Restaurantbesuche, der Zugang zu Kinos und Theatern sowie ähnlichen kulturellen Einrichtungen verwehrt. Am 27. Dezember soll der Gesetzentwurf in einer Sondersitzung des Kabinetts diskutiert werden, sodass auch die Prüfung durch das Parlament noch zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden könnte.Grund für das Drängen der Regierung auf eine schnelle Umsetzung ist die besorgniserregende Situation durch die sich verbreitende Omikron-Mutation des Coronavirus. Allein in der Hauptstadt Paris ist die Variante nach Schätzungen inzwischen für jeden dritten Infektionsfall verantwortlich. In den französischen Krankenhäusern ist die Situation angespannt, knapp 16.000 Corona-Patienten und -Patientinnen werden derzeit dort behandelt, davon über 3.000 auf den Intensivstationen. Laut Premierminister Castex sind die meisten von ihnen ungeimpft.