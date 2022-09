Frankreich: Wieder Streik der Fluglotsen Ende September

München, 21.09.2022 | 11:10 | soe

In der französischen Luftfahrt stehen die Zeichen erneut auf Streik. Die Fluglotsen und -lotsinnen wollen vom 28. bis zum 30. September die Arbeit niederlegen, wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft National Union of Air Traffic Controllers (SNCTA) hervorgeht. Erst am letzten Freitag hatte ein Fluglotsenstreik in Frankreich für Hunderte Flugausfälle gesorgt und sich auf ganz Europa ausgewirkt.



Für den 28. bis 30. September wurde in Frankreich ein weiterer Fluglotsenstreik angekündigt.

Zwar legte die Gewerkschaft die erneute Protestaktion nicht auf die gewöhnlich geschäftigeren Wochenendtage, für die letzten drei Tage im September müssen sich Flugreisende in Frankreich und ganz Europa jedoch trotzdem auf Unannehmlichkeiten einstellen. Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda werden insbesondere Kurz- und Langstreckenflüge im Land betroffen sein, es sind massive Verspätungen und Stornierungen zu erwarten. Fluggästen wird geraten, ihre Verbindungen ab, nach und über französische Flughäfen während der Streikperiode vorab von der Airline bestätigen zu lassen.Die französischen Fluglotsen und -lotsinnen hatten bereits am 16. September für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. In der Folge mussten hunderte Flüge in andere Länder Europas gestrichen werden, auch deutsche Reisegäste waren betroffen. Air France strich über die Hälfte der Kurz- und Mittelstreckenverbindungen, unter den Flügen von und nach Deutschland entfiel rund die Hälfte. Ryanair musste 420 Verbindungen von der Agenda nehmen. Auch die Überflüge über französisches Territorium mussten während des Streiktages eingeschränkt werden.Da die Forderungen der SNCTA auch nach dem ersten Streiktag nicht erfüllt wurden, setzte die Gewerkschaft nun eine zweite Protestrunde an. Damit will sie eine Gehaltserhöhung als Inflationsausgleich für ihre Mitglieder durchsetzen, zusätzlich soll mehr Personal eingestellt werden. Zwischen 2029 und 2035 seien zahlreiche Renteneintritte in der Branche zu erwarten, die durch mehr Rekrutierungsinitiativen ausgeglichen werden müssten. Andernfalls drohe eine Ausdünnung der Personaldecke und der Verlust des hohen Niveaus in der französischen Flugsicherung, so die SNCTA.